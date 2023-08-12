التجربة المصرية فى حماية الطيور الحوامة المهاجرة على أجندة الورشة الإقليمية للسياحة البيئية فى الأردن

كتبت منال العيسوي

أكد الدكتور أسامة الجبالى مدير مشروع الطيور المهاجرة الحوامة بوزارة البيئة، أن سياحة مشاهدة الطيور تمثل واحدة من أنماط السياحة البيئية على مستوى العالم، وتعمل مصر على تعميم سياحة مشاهدة ومراقبة الطيور فى قطاع السياحة فى مصر، مشيرا إلى أن الموقع الجغرافي لمصر يعد من أهم مناطق عبور الطيور الحوامة على مستوى العالم، كما تلعب الطيور دورًا كبيرًا فى الحفاظ على توازن النظام البيئي.

جاء ذلك خلال عرض قدمه الدكتور أسامة الجبالى مدير مشروع الطيور المهاجرة الحوامة التابع لوزارة البيئة استعرض خلاله جهود الدولة المصرية لحماية الطيور المهاجرة الحوامة لتعزيز السياحة البيئية، وذلك خلال إحدى جلسات الورشة الإقليمية حول السياحة البيئية المقامة في الأردن، في إطار زيارة الوفد المصري رفيع المستوى بقيادة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لتعزيز التعاون المصري الأردني في مجال السياحة البيئية وتفعيل البرنامج التنفيذي للتعاون بين مصر والأردن في مجال حماية البيئة (٢٠٢٥/٢٠٢٣).

وأضاف الجبالى أن الدولة المصرية فى مجال بناء القدرات الوطنية لتنمية سياحة مشاهدة الطيور قامت بإعداد الدليل الإرشادى لتدريب المرشدين السياحيين، وقامت بإعداد الدليل الإرشادى لأفضل الممارسات للفنادق صديقة البيئة والطيور الحوامة، كما أعدت برنامجًا تدريبيًا قامت من خلاله بتدريب ١٢٠ مرشدًا سياحيًا تدريبًا جيدًا على مراقبة الطيور، إضافة إلى حصول ١١١ من مرشدو الرحلات البيئية على تراخيص الإرشاد البيئي، وتنفيذ برنامج تدريبي للفنادق ومنها مجموعة فنادق الجاز على أفضل الممارسات للفنادق لتكون صديقة للطيور، فضلا عن تنفيذ زيارات ميدانية والتعاون مع شركات سياحية لإدراج برامج مشاهدة الطيور ضمن خطتها السياحية.

واستعرض الجبالى سياحة مشاهدة الطيور بمدينة شرم الشيخ حيث تُعد واحدة من أهم مناطق عبور الطيور الحوامة على مستوى العالم، مشير إلى أحد قصص النجاح بها وهى منطقة بحيرات الأكسدة بشرم الشيخ والتى باتت أحد المعالم السياحية البيئية الرئيسية بمدينة شرم الشيخ بما شهدته من تطوير غير مسبوق خلال الفترة الماضية لتكون شاهدا على جهود مصر لحماية الطيور المهاجرة خلال رحلتها السنوية عالمياً،وأحد قصص النجاح لإدراج الموقع كأحد المزارات السياحية لمراقبة ورصد الطيور المهاجرة عن قرب.

وأشار الجبالى إلى إدراج نشاط مراقبة الطيور على أجندة أنشطة السياحة البيئية بمبادرة ECO-Egypt، مشيرا أيضاً إلى بروتوكول التعاون بين مشروع صون الطيور المهاجرة الحوامة وشركة ترافكو السياحية لتحفيز نشاط مراقبة الطيور واستدامتها حيث تشمل أنشطة السياحة البيئية بدء نشاط مراقبة الطيور فى شرم الشيخ، ودمج رحلات مشاهدة الطيور فى برامج الشركة.

يذكر أن مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة التابع لوزارة البيئة ممول من مرفق البيئة العالمية وينفذه جهاز شئون البيئة المصري بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمجلس العالمي لحماية الطيور، بالتعاون مع شركاء وطنيين أيضًا مثل الجمعية المصرية لحماية الطبيعة.