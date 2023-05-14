البيئة تحتفل باليوم العالمى للطيور المهاجرة من بحيرات الأكسدة بشرم الشيخ

أطلقت وزارة البيئة احتفالية كبرى باليوم العالمى للطيور المهاجرة بموقع بحيرات الأكسدة بمدينة شرم الشيخ تحت شعار "المياه: استدامة حياة الطيور" من خلال مشروع الطيور الحوامة المهاجرة، بالتعاون مع محميات جنوب سيناء، ورئيس مجلس مدينة شرم الشيخ، والشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة جنوب سيناء لمياه الشرب والصرف الصحى، ومجموعة فنادق جاز، وشركة ترافكو، ونقابة المرشدين السياحيين، ونقابة العاملين بالسياحة، حديقة السلام.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن منطقة بحيرات الأكسدة بشرم الشيخ باتت أحد المعالم السياحية البيئية الرئيسية بمدينة شرم الشيخ بما شهدته من تطويرا غير مسبوق خلال الفترة الماضية لتكون شاهدا على جهود مصر لحماية الطيور المهاجرة خلال رحلتها السنوية عالمياً.