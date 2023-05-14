البيئة تحتفل باليوم العالمى للطيور المهاجرة من بحيرات الأكسدة بشرم الشيخ

أطلقت وزارة البيئة احتفالية كبرى باليوم العالمى للطيور المهاجرة بموقع بحيرات الأكسدة بمدينة شرم الشيخ تحت شعار "المياه: استدامة حياة الطيور" من خلال مشروع الطيور الحوامة المهاجرة، بالتعاون مع محميات جنوب سيناء، ورئيس مجلس مدينة شرم الشيخ، والشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة جنوب سيناء لمياه الشرب والصرف الصحى، ومجموعة فنادق جاز، وشركة ترافكو، ونقابة المرشدين السياحيين، ونقابة العاملين بالسياحة، حديقة السلام.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن منطقة بحيرات الأكسدة بشرم الشيخ باتت أحد المعالم السياحية البيئية الرئيسية بمدينة شرم الشيخ بما شهدته من تطويرا غير مسبوق خلال الفترة الماضية لتكون شاهدا على جهود مصر لحماية الطيور المهاجرة خلال رحلتها السنوية عالمياً.
وأضافت وزيرة البيئة أن الموقع الجغرافى الفريد لمصر يجعلها ثانى أهم مسار للطيور الحوامة المهاجرة عالمياً وكجسر جوى بين ثلاث قارات هم أوروبا وآسيا وأفريقيا مشيرة إلى حرص مصر الدائم على حماية الطيور المهاجرة و الوفاء بالتزاماتها الدولية لحماية الطيور و التنوع البيولوجى و غيرها من الاتفاقيات الدولية المعنية.
جديراً بالذكر أن الأكسدة هي عبارة عن تخلص آمن من مياه الصرف الصحي عن طريق درجة حرارة الشمس، والهواء لإنتاج مياه صالحة لري الزراعات الخشبية بعد معالجتها لتحقيق الاستفادة القصوى من مياه الصرف الصحي كأحد محاور تحويل مدينة شرم الشيخ كمدينة خضراء ومستدامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة