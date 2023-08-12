اعرف شروط القبول للحصول على بكالوريوس التمريض بعد الشهادة الفنية بجامعة الإسكندرية

ويعلن المعهد الفنى للتمريض التابع لكلية التمريض جامعة الإسكندرية عن بداء قبول الطلاب / الطالبات الراغبين في التقديم

شروط التقديم

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يشترط للالتحاق لاستكمال متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في علوم التمريض لخريجي الدبلوم التكميلى (التخصصى / التقنى) الشروط التالية:-

أن يكون الطالب حاصل على شهادة الدبلوم الفنى للتمريض و شهادة الدبلوم التخصصى من المعاهد التابعه لكليات التمريض

أن يكون اللغة الانجليزية هى احدى اللغات التى تمت دراستها.

التقدم للاتحاق عن طريق الكلية التى درس بها الطالب.

أن يكون قد قضى فترة الامتياز طبقا للوائح التابع لها شهادة الطالب من الدبلوم الفنى للتمريض والدبلوم التخصصى.

تقديم ما يفيد حسن السير والسلوك من المعهد الفنى الذى حصل الشهادات عليها منه.

تقديم شهادة المعاملة العسكرية بالنسبة للذكور أو الإعفاء منها لمن وصل سن التجنيد.

الأوراق المطلوبة

1- أصل شهادة الدبلوم الفنى للتمريض من المعاهد التابعة لكليات التمريض.

2- أصل شهادة الدبلوم التخصصى من المعاهد التابعة لكليات التمريض.

3- أصل شهادة الامتياز لدبلوم المعهد الفنى للتمريض.

4- أصل شهادة الامتياز للدبلوم التكميلى (التخصصى)طبقا للائحه التابع لها شهادة الطالب.

5- صورة كارنيه النقابة.

6- صورة تصريح مزاولة المهنة.

7- اصل شهادة الميلاد.

8- صورة بطاقة الرقم القومى.

9- تقديم ما يفيد حسن السير والسلوك من المعهد الفنى الذى حصل الشهادات عليها منه.

10- شهادة المعاملة العسكرية يالنسبه للذكور او الاعفاء منها لمن وصل سن التجنيد.