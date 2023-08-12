تعرف على برامج كلية الحاسبات وعلوم البيانات فى جامعة الإسكندرية

الإسكندرية ــ أسماء على بدر

أعلنت جامعة الإسكندرية ، عن فتح أبوابها لتقديم طلاب الثانوية العامة فى جميع الكليات، ومن أهمها كلية الحاسبات وعلوم البيانات، وتستهدف جيلا جديدا من الشباب لديه خبرة كبيرة فى تحليل البيانات المختلفة من خلال برامجها المتخصصة، ويرصد "اليوم السابع" البرامج المتخصصة الخاصة بكلية الحاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية.

برنامج تحليلات الأعمال

تحليل ونمذجة عمليات الأعمال.

ابتكار حلول تجميع البيانات مبنية على الاتجاهات الحديثة في التكنولوجيا وبناء مستودعات البيانات من مصادر مختلفة من البيانات واستخدام الطرق المختلفة لتحليل البيانات لدعم القرارات فى مؤسسات الأعمال، بإلإضافة إلى توطين وإدارة نظم المعلومات بما في ذلك الشق القانوني لدعم التحول الرقمي.

تحليل البيانات في القطاعات المختلفة ذات القدرة الكبيرة على توليد البيانات مثل التسويق الرقمي، والتجارة الإلكترونية وخدمات الحكومة الإلكترونية، ويهدف إلى تطوير حلول ومنتجات مبنية على تكنولوجيا تحليل البيانات لتمثل نواة لمشروعات جديدة.

برنامج النظم الذكية

يهدف البرنامج الى تحديد وتحليل وتقييم مكونات وأساسيات النظم الذكية وجمع وتحليل المعلومات والتوقعات من البيانات الضخمة والمساعدة على اتخاذ القرار وتصميم وبناء واختبار أنظمة الحوسبة الذكية وتصميم وبناء برمجيات النظم المدمجة والروبوتات.

ويهدف إلى التعرف على كيفية تصميم وإنشاء وإدارة مدن ذكية وتوفير الدعم والإدارة والصيانة اللازمة لضمان فاعلية وكفاءة أداء النظم الذكية ومراجعة وتقييم النتائج المتاحة لتحديد مدى فائدة وفاعلية الأنظمة القائمة.

برنامج تحليلات الوسائط الإعلامية

تحليل محتوى الوسائط الإعلامية واستشراف المتغيرات في البيئة الرقمية الإعلامية على المستوى المحلي والعالمي.

إنتاج كل أشكال البرامج الإذاعية والتليفزيونية الرقمية باستخدام تقنيات الوسائل المتعددة والتصوير الرقمى والمونتاج واستخدام الحوسبة والتكنولوجيا فى تحليل بيانات كل عناصر العمل الصحفي )التقرير، المقال، التحقيق( وحتى فنيات الإخراج الصحفي بطريقة رقمية إلكترونية.

تطوير الممارسات الإعلامية فى ضوء الاستفادة من الخبرات الحاسوبية وعلوم البيانات والمعلومات.

ويهدف إلى توطين الرقمنة في المؤسسات الإعلامية المتنوعة) إذاعة، صحافة، تليفزيون (بما في ذلك التحول نحو الأرشيف الرقمي وبناء مراصد لتحليل البيانات الضخمة على شبكات التواصل الاجتماعى وتحليل المشاعر وابتكار آليات لاستطلاعات الرأى العام فى القضايا المختلفة بالاستناد على القياس الإلكتروني والمسوح الإلكترونية على نحو يخدم الأهداف القومية وابتكار سياسات إعلامية مستندة لتحليلات علمية لمنصات الإعلام الدولي والبرامج الوثائقية والتسجيلية .

برنامج تحليلات ومعلوماتية الرعاية الصحية

توصيف المفاهيم الأساسية في العلوم الصحية والطبية والحيوية واستخدام البيانات والمعلومات والمعرفة في المجالات الصحية المختلفة والتعرف على المحددات الأساسية ذات الصلة بالصحة مثل الجينات والفسيولوجيا والسيكولوجيا والبيئة وكيفية تقييمها وتحديد آليات اتخاذ القرارات الصحية السريرية والتشخيصية والعلاجية.

تمكين أهمية المشاركة المعلوماتية بين المؤسسات المختلفة للرعاية الصحية.

ويستطيع التميز في إدارة وتمويل وخدمة نظم الرعاية الصحية واستخدام المعلومات في دعم الصحة العامة والأبحاث التي تخدم مجالات الصحة.

برنامج الأمن السيبراني

يهدف البرنامج الى تحليل وتصميم وبناء أنظمة تكنولوجيا معلومات آمنة وتوفير الدعم والإدارة والصيانة اللازمة لضمان فاعلية وكفاءة أداء نظم تكنولوجيا المعلومات والأمن.

تحديد وتحليل وتخفيف التهديدات لأنظمة أو شبكات تكنولوجيا المعلومات والتحقيق في الأحداث الإلكترونية/جرائم تكنولوجيا المعلومات والأنظمة والشبكات والأدلة الرقمية.

جمع وتحليل معلومات الأمن السيبراني التي قد تستخدم لتطوير حماية الأنظمة والشبكات.

ويهدف الى تحليل ومراجعة وتقييم معلومات الأمن السيبراني المتاحة لتحديد مدى فائدتها للتحقيقات وتوفير القيادة والإدارة والتوجيه للأفراد والمنظمات لتتصرف بفعالية ووعي تجاه الأمن السيبراني.

يذكر أن أنشئت كلية الحاسبات وعلوم البيانات بجامعة الإسكندرية فى العام الدراسي 2019/2020 لدراسة العلوم المتقدمة في مجال الحاسبات وعلوم البيانات، من خلال دراسة 5 برامج متطورة وحديثة، ذات محتوى تعليمي مبتكر ومرتبطة بالخطط التنموية القومية وتستجيب لإحتياجات الصناعة وسوق العمل والمهن البازغة المطلوبة في قطاع الاتصالات ونظم المعلومات، وهذه البرامج هي برنامج الأمن السيبراني، وبرنامج تحليلات الأعمال، برنامج النظم الذكية، برنامج تحليلات الوسائط العلمية، برنامج تحليلات ومعلوماتية الرعاية الصحية.