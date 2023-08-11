5 معلومات عن متحور كورونا الجديد "إيريس"

كتبت فاطمة خليل

يتزايد انتشار متحور كورونا الجديد "إيريس" على مستوى العالم، حيث انتشر فى دول مثل المملكة المتحدة والصين والولايات المتحدة، وقد صنفت منظمة الصحة العالمية سلالة Eris أو EG.5، كمتغير مثير للاهتمام، لذا في هذا التقرير نتعرف على أعراض متحور كورونا الجديد "إيريس" وعلامات الإصابة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وبينما أظهر EG.5 زيادة في الانتشار وميزة النمو وخصائص الهروب المناعي، لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات في شدة المرض حتى الآن.

ما هو متغير إيريس؟

يرتبط إيريس بمتغير أوميكرون الفرعي الذى يسمى XBB.1.9.2، ويختلف تكوين إيريس قليلاً عن المتغيرات الفرعية السابقة، هذا قد يجعل إيريس أفضل قليلاً في إصابة الناس والتهرب من المناعة، وهو ما قد يكون السبب في أنه أكثر قابلية للانتقال من المتغيرات الأخرى في الوقت الحالي.

لا يوجد دليل على مرض أكثر خطورة

قالت كريستينا باجل، أستاذة البحث التشغيلي في جامعة كوليدج لندن، إنه بينما كان المتغير يتزايد في الانتشار ويبدو أنه أفضل في التهرب من جهاز المناعة، مما يسمح له بالتغلب على المتغيرات الأخرى، لم يكن هناك دليل على أنه تسبب في مرض أكثر خطورة.

ارتفاع حالات الإصابة بإيريس في إنجلترا

في الأسبوع الماضي، نشرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) تحديثًا اقترح أن EG.5 ، أو بشكل أكثر تحديدًا البديل EG5.1 ، تمثل 15 ٪ من حالات كورونا المتسلسلة في إنجلترا.

الخبراء يؤكدون على أهمية التطعيم

قالت الدكتورة ميرا تشاند، نائبة مدير UKHSA ، "يظل التطعيم أفضل دفاع لنا ضد موجات كورونا المستقبلية، لذلك لا يزال من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يأخذ الأشخاص جميع الجرعات التي هم مؤهلون للحصول عليها في أقرب وقت ممكن.

أعراض يراها الأطباء أكثر من غيرها في الوقت الحالي

في حين أن الأعراض يمكن أن تختلف من شخص لآخر، فإن معظم المصابين يعانون من أعراض خفيفة تشمل السعال الجاف والصداع وسيلان الأنف والعطس والتهاب الحلق والتعب.

قد يعاني بعض الأشخاص أيضًا من صعوبة في التنفس

غالبًا ما تكون هذه الأعراض خفيفة نظرًا لوجود مناعة أكبر بين السكان ، مما يجعل العدوى تبدو أقل حدة. من المهم إجراء الفحوصات واستشارة طبيبك إذا واجهت أيًا من الأعراض المذكورة أعلاه.