متغير أوميكرون الفرعى BA.5 يتسبب فى أعراض إضافية تحدث أثناء الليل

كتبت فاطمة خليل

يستمر فيروس كورونا في التطور بمرور الوقت مع المتغيرات الجديدة الناشئة ومنها متغير أوميكرون BA.5 الجديد وهو متغير فرعي شديد العدوى، علاوة على ذلك ، كان هناك أيضًا تغيير في الأعراض الشائعة التي ظهرت أثناء عدوى كورونا، مع ظهور أعراض جديدة لم يتم الإبلاغ عنها مسبقًا أو نادرًا ما يتم الإبلاغ عنها في المتغيرات السابقة، في هذا التقرير نتعرف على أعراض جديدة لمتغير أوميكرون BA.5، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

تضمنت الأعراض الكلاسيكية الشائعة لفيروس كورونا الحمى وفقدان حاسة الشم والتذوق وضيق التنفس، وفي الوقت الحالي، من المرجح أن يبلغ الشخص المصاب بفيروس كورونا عن الأعراض المرتبطة بالأمعاء، والتهاب الحلق ، والعطس ، والسعال المستمر ، والصداع.

وكانت هناك أيضًا أعراض جديدة تحدث بشكل خاص في الليل ولم يتم ربطها بفيروس كورونا من قبل.

التعرق الليلي بسبب متغير أوميكرون الجديد



قال البروفيسور لوك أونيل، عالم المناعة في كلية ترينيتي في دبلن، أن متغير أوميكرون BA.5 يتسبب في التعرق الليلي، وهذه نوبات متكررة من التعرق الشديد وهي علامة على حالة طبية أو مرض أساسي.

وأضاف أنه بسبب التعرق الليلي، ينتهي بك الأمر بالتعرق كثيرًا لدرجة أن ملابسك ومفروشاتك تصبح مبللة.

قبل أوميكرون ، ارتبطت هذه الأعراض عادة بحالات طبية أخرى مثل الأنفلونزا ، وانقطاع الطمث ، والقلق ، وفرط التعرق ، أو حتى السرطان.

ومع ذلك ، فقد تم الآن ربط التعرق الليلي أيضًا بمتغير أوميكرون، وهذه الأعراض الناشئة الجديدة تخلق تجارب جديدة ومختلفة لفيروس كورونا.

أعراض أخرى لفيروس كورونا



يمكن أن تختلف الأعراض المرتبطة بعدوى كورونا من شخص لآخر.

تشمل بعض الأعراض الشائعة ارتفاع درجة الحرارة أو الارتعاش، والسعال المستمر ، وفقدان أو تغير حاسة الشم أو التذوق ، وضيق التنفس ، والتعب ، وآلام الجسم ، والصداع ، والتهاب الحلق ، وانسداد أو سيلان الأنف ، وفقدان الشهية ، والإسهال والشعور بالتعب والإرهاق.

ماذا تفعل عند الإصابة بكورونا؟



إذا كنت تعاني من أعراض كورونا، فمن المستحسن البقاء في المنزل وتجنب الاتصال الوثيق مع أي شخص معرض لخطر الإصابة بمرض خطير من كورونا.

احصل على قسط من الراحة وحافظ على رطوبة جسمك وتناول الأطعمة المغذية.

ابق على اتصال مع طبيبك بشأن أي دواء مطلوب.

تأكد من طلب المساعدة الطبية إذا كنت تعاني من صعوبة في التنفس ، أو إذا كان لديك أي علامات تحذير طارئة أخرى.

تجنب وسائل النقل العام.

يمكنك العودة إلى أنشطتك الروتينية عندما تشعر بتحسن.



