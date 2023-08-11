وزارة الكهرباء: انتهاء تخفيف الأحمال أول سبتمبر المقبل

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه من المتوقع الاستمرار في تنفيذ جدول تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي على المواطنين بسبب نقص الوقود حتى الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل، مؤكدا أن هناك مؤشرات قوية توكد تراجع كميات الأحمال التى يتم تخفيفها نتيجة التحسن في إمدادات الوقود لشبكة الكهرباء.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك اجتماعات مكثفة بين وزارة الكهرباء ووزارة البترول لسرعة إنهاء الأزمة الموقتة الناتجة عن ضعف إمدادات الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية.

وقال المصدر: "محطات إنتاج الكهرباء تحتاج إلى حوالى 110 ملايين متر مكعب يوميا خلال أشهر الصيف، خاصة في الأيام المتوقع أن تصل الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء إلى 35 ألف ميجا وات"، لافتا إلى أن وزارة البترول أكدت أنه سيتم العمل على زيادة كميات الوقود الذي يتم ضخه بمحطات الكهرباء قدر المستطاع.

وأشار المصدر إلى أن جدول تخفيف الأحمال المعلن من قبل مجلس الوزراء يتسم بأعلى المعايير الفنية بما يضمن سلامة المواطنين والمساواة بين محافظات القاهرة الكبرى والمحافظات الأخرى، مشيرا إلى أن المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة وجه رؤساء شركات التوزيع بضرورة المساواة من كافة المواطنين لحن انتهاء أزمة الانقطاعات.