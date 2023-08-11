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محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة بأحياء العمرانية وجنوب والدقى والعجوزة

الجمعة، 11 أغسطس 2023 04:57 م
محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة بأحياء العمرانية وجنوب والدقى والعجوزة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتبت - مرام محمد

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة حالة النظافة والتواجد الميداني لفرق العمل بأحياء الدقي والعجوزة وجنوب الجيزة والعمرانية.

وكلف اللواء أحمد راشد رؤساء الأحياء وهيئة النظافة بالاستمرار بجهود رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية والحفاظ على الحالة العامة للنظافة بالطرق والشوارع التي تم تطويرها ومراعاة التواجد الدوري لورديات النظافة على مدار اليوم ومتابعه أداء شركات الجمع السكني.

وشدد المحافظ على ضرورة تطبيق إجراءات ترشيد الكهرباء وفقا للضوابط التي تم تحديدها، مؤكداً على متابعة مواعيد غلق المحال التجارية وعدم السماح بالاضاءات المبهرة، كما شدد المحافظ على الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وعدم السماح بتعدي المحال والكافيهات والمطاعم علي الطرق العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

رافق المحافظ خلال جولته محمد نور السكرتير المساعد وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة اللواء ممدوح ذكي رئيس حي جنوب واللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي.

 

 

 


محافظ الجيزة

الجيزة

حي الدقي

ترشيد الكهرباء

الكهرباء



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