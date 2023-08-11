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محافظة الجيزة تعلن وظائف خالية بالهيئة العامة للنظافة والتجميل

الجمعة، 11 أغسطس 2023 11:14 ص
محافظة الجيزة تعلن وظائف خالية بالهيئة العامة للنظافة والتجميل محافظ الجيزة - صورة أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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أعلنت محافظة الجيزة حاجة الهيئة العامة للنظافة والتجميل لسائقين درجة أولى مهنية، مطالبة الراغبين في التقدم للوظائف المطلوبة التوجه لمقر الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة (إدارة الموارد البشرية قسم التعيينات).

 

وفي سياق متصل، كشفت محافظة الجيزة من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب عن توافر فرص عمل لأصحاب المؤهلات العالية والمتوسطة بأحد الشركات في العاشر من رمضان، بمزايا تأمين صحي واجتماعي.

 

وأوضحت المحافظة الوظائف المطلوبة على النحو الآتى: (مشرف إنتاج بلاستيك سحب وحقن - فني تشغيل ماكينات بلاستيك سحب وحقن - فني تشغيل ماكينات تقطيع ألواح بلاستيك - عمال إنتاج سحب وحقن وتشطيبات - مدخل بيانات - فني كهرباء كنترول - أمين مخزن - عمال مخازن - فني سلامة وصحة مهنية - مراقب جودة - منسق مبيعات - منسق مشتريات).

 

وطالبت محافظة الجيزة الراغبين في التقدم للوظائف الحضور لمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا، وللاستفسار يمكن التواصل مع الجهاز عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 - 35711198".


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