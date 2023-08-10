الجيزة: منع أشخاص من تأجير "السكيت" بدون ترخيص بالحوامدية.. صور

كتبت - مرام محمد

تلقت الصفحة الرسمية ل محافظة الجيزة شكوى بشأن انتشار ظاهرة تأجير لعبة "السكيت" بشارع صلاح نصر بمركز ومدينة الحوامدية وما ينتج عنها من إزعاج لسكان الشارع واتخاذ اللازم بشأنها.

ومن ناحيته، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نائب المحافظ، ببحث الشكوى واتخاذ اللازم بشأنها، حيث تبين قيام بعض الأشخاص بتأجير لعبة السكيت للأطفال والشباب بدون ترخيص.

وعلى الفور شن مركز ومدينة الحوامدية حملة لإيقاف أعمال تأجير اللعبة، أسفرت عن مصادرة 20 وحدة مستخدمة في ممارستها وإزالة أسباب الشكوى.

يُذكر أن الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة تلقت مؤخرا شكوى بشأن تعدي مقهى بجوار الإدارة التعليمية بشمال الجيزة على الطريق العام وأرصفة المشاة، وذلك بوضع كراسٍ وترابيزات واحتلال الأرصفة وإعاقة حركة المارة والسيارات.

وفور ورود الشكوى، شنت المحافظة من خلال حي إمبابة حملة للتعامل مع الشكوى ورفع كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات.