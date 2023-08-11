قوافل دينية ودعوية تنظمها أوقاف أسوان بمركز دراو

انطلقت اليوم الجمعة، وللأسبوع الثانى على التوالى القوافل الدينية والدعوية التى تنظمها مديرية أوقاف أسوان، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف و أشرف عطية محافظ أسوان لقرى و مراكز المحافظة، فى إطار نشر مفاهيم الدين الصحيح.
وقال الشيخ حنفي دياب وكيل وزارة الأوقاف بأسوان في تصريحات صحفية، أن القافلة الدينيه التى إنطلقت اليوم، استهدفت إداره أوقاف بنبان وقرية المنصورية بمركز دراو شمال أسوان، وقد شارك فيها نخبة من العلماء وأئمة الأوقاف، وتهدف القافله الى نشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة والوسطية وصحيح الدين، بعيدا عن الغلو والأفكار الهدامة التي تعمل علي التخريب وليس البناء.
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من ناحية أخري، كان قد شهد مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة ختام الدورة التدريبية " للبرنامج التطبيقى على أساسيات الإدارة الرقمية للمشروعات " للعاملين المعنيين بمختلف أجهزة المحافظة والتى أستمرت فعالياتها على مدار 3 أيام تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والذى أشاد بروح التعاون والتنسيق المتواصل بين المحافظة ووزارة الإتصالات لتوفير الدعم اللازم لتنمية الجهود المبذولة ضمن خطة التطوير المؤسسى والتحول الرقمى والتكنولوجى بما يساهم فى تحقيق طفرة ونقله نوعية تواكباً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتوسع فى تطبيق المشروع القومى " مصر الرقمية - ورؤية مصر 2030 ".
ومن جهتها أوضحت الدكتورة غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان في "تصريحات صحفية"، بأن مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المستدامة بقيادة الدكتور أشرف إمام يشهد تنظيم العديد من الدورات التدريبية الهادفة للإرتقاء بالمستوى الفكرى لدى قطاع العاملين ، وأيضاً خريجى الجامعات المختلفة.
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