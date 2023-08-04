الأوقاف تنظم قوافل دينية دعوية فى نصر النوبة بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

انطلقت اليوم الجمعة، القافله الدينية والدعوية التى تنظمها مديرية أوقاف أسوان ، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إلى قرى ومناطق مركز نصر النوبة، فى إطار نشر مفاهيم الدين الصحيح.

وقال الشيخ حنفي دياب، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، إن القافلة الدينيه يشارك فيها نخبة من العلماء وأئمة الأوقاف، وتهدف الى نشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة والوسطية وصحيح الدين، بعيدا عن الغلو والأفكار الهدامة التي تعمل علي التخريب وليس البناء.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أن القافلة زارت عدد من مسجد قرى مركز نصر النوبة وسط اقبال كبير من اهالي نصر النوبة، وتضمنت إلقاء خطب الجمعة وعقد الدروس والمحاضرات الدينية.