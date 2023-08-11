علماء يكتشفون: الفيتامينات الموجودة فى البروكلى تحافظ على الرئة وتقى من الربو

كتبت أمل علام

اكتشف العلماء أن الفيتامينات الوفيرة في البروكلى، تحافظ على صحة رئتيك وتقي من الربو، حيث إن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين K في دمائهم هم أكثر عرضة للإصابة بانخفاض وظائف الرئة، يقول العلماء في كوبنهاجن إن الخضراوات الورقية يمكن أن تساعد في علاج الربو والصفير، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وتوصلت دراسة إلى أن تناول الخضار الورقية سيؤدي إلى رئتين صحيتين ويساعد على منع الربو، حيث أظهرت الدراسة الجديدة أن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين K في دمائهم أكثر عرضة لضعف وظائف الرئة، ويقولون إنهم يعانون من الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) والصفير عند التنفس.

وقالت الصحيفة، يوجد فيتامين ك في الخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ واللفت والبروكلي والزيوت النباتية والحبوب، حيث يلعب دورًا في تجلط الدم، وبالتالي يساعد الجسم على التئام الجروح، لكن الباحثين لا يعرفون سوى القليل جدًا عن دوره في صحة الرئة.

وأوضحت الصحيفة، إنهم اكتشفوا أن الأشخاص الذين لديهم علامات منخفضة لفيتامين K كان أداؤهم أسوأ في اختبارات وظائف الرئة وكانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن، و44% أكثر عرضة للربو و81% أكثر عرضة للإبلاغ عن الأزيز.

قال الدكتور توركيل جيسبرسن، أحد مؤلفي الدراسة، نحن نعلم بالفعل أن فيتامين K له دور مهم في الدم، وبدأت الأبحاث تظهر أنه مهم أيضًا في صحة القلب والعظام، ولكن هناك القليل جدًا من الأبحاث التي تبحث في فيتامين ك والرئتين، على حد علمنا ، هذه هي الدراسة الأولى حول فيتامين K ووظيفة الرئة في عدد كبير من السكان تشير نتائجنا إلى أن فيتامين K يمكن أن يلعب دورًا في الحفاظ على صحة الرئتين.

قال الفريق، إن النتائج الجديدة التي توصلوا إليها لا تغير النصيحة الحالية بشأن تناول فيتامين ك، لكنهم يدعمون المزيد من البحث لمعرفة ما إذا كان بعض الناس يمكن أن يستفيدوا من تناول مكملات فيتامين ك، ينص موقع هيئة االخدمات الصحية البريطانية، على أن البالغين يحتاجون إلى ما يقرب من 1 ميكروجرام يوميًا من فيتامين K لكل كيلوجرام من وزن الجسم.

على سبيل المثال، يحتاج الشخص الذي يزن 65 كيلوجرامًا إلى 65 ميكروجرامًا يوميًا من فيتامين ك، يقول الخبراء إنه يجب أن يتمكن الناس من الحصول على كل فيتامين ك الذي يحتاجونه من خلال تناول نظام غذائي متنوع ومتوازن.

أكدت الدكتورة سامانثا ووكر، مديرة الأبحاث والابتكار في مؤسسة الربو والرئة بالمملكة المتحدة، توصل هذا البحث المثير للاهتمام لوجود صلة بين فيتامين ك والإصابة بحالة رئوية، مثل الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن.

وأشارت إلى إنه سنكون مهتمين بمعرفة المزيد من الأبحاث في هذا المجال حتى نتمكن من فهم ما إذا كانت مستويات فيتامين K مرتبطة بشكل مباشر بوظيفة الرئة، مما قد يساعدنا على فهم تأثير النظام الغذائي على الأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة بشكل أفضل.

وقالت، إن مثل هذا البحث مهم، لأن أمراض الرئة هي ثالث أكبر قاتل في المملكة المتحدة، ولكن يتم إنفاق 2% فقط من التمويل العام على البحث في أمراض الرئة التي من شأنها أن تساعد في تشخيصها وعلاجها وإدارتها بشكل أكثر فعالية.