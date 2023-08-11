اليوم السابع
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ضبط 6 تجار يبيعون السجائر بأزيد من التسعيرة بكفر الشيخ

الجمعة، 11 أغسطس 2023 05:45 م
ضبط 6 تجار يبيعون السجائر بأزيد من التسعيرة بكفر الشيخ حملة تموينية - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شنت مباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة رئيس مباحث التموين، حملة لضبط التجار الذين يبيعون السجائر بأزيد من التسعيرة بمركزي دسوق وكفر الشيخ.

وتمكنت الحملة من ضبط كميات كبيرة من السجائر بالمحلات فى عدد من المحلات بدسوق وكفرالشيخ، يبيعها التجار بأزيد من السعر الرسمي بأسعار مضاعفة، وضبطت حملة التموين 4 من أصحاب محلات البقالة في مدينة دسوق يبيعون بأزيد من التسعيرة، هم كل من "م.ر.أ"، 40 سنة، و"هـ.خ.ي"،42 سنة، "م.س.م"، 48 سنة، "ا.ع.أ"، 41 سنة.

كما تم ضبط 2 من أصحاب محلات البقالة تباع فيها السجائر بأزيد من التسعيرة بمدينة كفرالشيخ، هما "م.ع.ك"، 43 سنة، "م.ص.ع"، 19 سنة، تم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة لتتولى النيابة التحقيق.

 


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