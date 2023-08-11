اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: قريبا افتتاح 5 مجمعات خدمية للأهالى ضمن حياة كريمة

الجمعة، 11 أغسطس 2023 12:00 م
محافظ كفر الشيخ: قريبا افتتاح 5 مجمعات خدمية للأهالى ضمن حياة كريمة المجمع الخدمي بالجزيرة الخضراء
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تابع الاستعدادات التي تشهدها المجمعات الخدمية التي تم إنشاؤها بمركز مطوبس، والتي سيتم تشغيلها تجريبيا خلال الأيام المقبلة، لتقديم كل الخدمات لأهلينا بمركز مطوبس، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حياة كريمة .

والمجمعات الخدمية الـ 5، "الجزيرة الخضراء والبصراط ومنية المرشد وبني بكار، وبرمبال"، والمجمع الخدمي يتكون من 3 طوابق، الطابق الأول يضم مركز تكنولوجي ، به 17 شباكا، لاستقبال المواطنين لتقديم 148 خدمية متنوعة، ودور ثاني، يشمل "بريد والشهر العقاري، وتموين"، والدور الثالث يشمل "الوحدة المحلية ووحدة تضامن ومجلس شعبي محلي.

الشهر العقاري
الشهر العقاري

 

المجلس المحلي
المجلس المحلي

 

 

المجمع الخدمي بالجزيرة الخضراء
المجمع الخدمي بالجزيرة الخضراء

 

 

المجمع الخدمي بقرية بمربال
المجمع الخدمي بقرية بمربال

 

 

مجمع خدمي بقرية منية المرشد
مجمع خدمي بقرية منية المرشد

 

 

مدخل الموظفين بمجمع خدمي البصراط
مدخل الموظفين بمجمع خدمي البصراط

 

 

مكتب التموين ومكتب البريد
مكتب التموين ومكتب البريد

 


 

 

 



 

 


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