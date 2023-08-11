اليوم السابع
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ضبط صاحب لودر قتل مواطنا أثناء عبوره الطريق بالقاهرة

الجمعة، 11 أغسطس 2023 11:56 ص
ضبط صاحب لودر قتل مواطنا أثناء عبوره الطريق بالقاهرة حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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نجحت مديرية أمن القاهرة باشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في ضبط قائد معدة "لودر" بالقاهرة، لقيامه بالإصطدام بأحد الأشخاص حال عبوره الطريق محدثاً إصابته التى أودت بحياته، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بمصادمة ومتوفى أعلى أحد الكبارى بدائرة القسم.
 
بالانتقال والفحص - بناءً على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة - تبين أنه حال سير مُعدة "لودر" بمحل البلاغ اصطدم قائدها بـ (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم "توفى مُتأثراً بإصابته") حال عبوره الطريق ولاذ بالفرار.
 
أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه ومسائلته قانونياً .
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

الاجهزة الامنية

عبور الطريق

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أمن القاهرة



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