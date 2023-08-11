اليوم السابع
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صعود مؤشرات البورصة خلال أسبوع على رأسها "السيارات" بنسبة 5.4%

الجمعة، 11 أغسطس 2023 03:49 م
صعود مؤشرات البورصة خلال أسبوع على رأسها "السيارات" بنسبة 5.4% البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 5.4%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 3.5%، يليه قطاعي الموارد الأساسية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3%، وصعد قطاعي السياحة والترفيه، والبنوك بنسبة 2.8%، 2.4%، على التوالي، وقفز قطاعي الخدمات التعليمية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2%.
 
كما قفز قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.8%، وزاد قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.9%، 0.8%، ثم قطاعات مواد البناء، والخدمات المالية غير المصرفية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.7%، وأخيرًا قطاعي خدمات النقل والشحن، والتجارة والموزعون بنسبة 0.4%، 0.3%، على التوالي.
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 17710.20 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 3579.69 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 5287.10 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.75% ليغلق عند مستوى 21499.27 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 4.72% ليغلق عند مستوى 5400.73 نقطة.
 
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 17.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.202 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.5%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 761.8 مليار جنيه إلى 775.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.8%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 240.5 مليار جنيه إلى 245.2 مليار جنيه بنسبة نمو 1.9%.
 
كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من تريليون جنيه إلى 1.02 تريليون جنيه بنسبة نمو 1.8%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.8 مليار جنيه إلى 1.9 مليار جنيه بنسبة نمو 2.1%.
 

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