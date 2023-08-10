هبوط قطاعات البورصة بجلسة الخميس باستثناء البنوك والمقاولات

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 1.8%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.1%، يليه قطاعي العقارات، والتجارة والموزعون بنسبة 1%، وهبط قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.9%، وانخفض قطاعي السياحة والترفيه، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.8%.

وهبطت قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، ومواد البناء، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.7%، 0.6%، 0.5%، 0.5%، على التوالي، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.01%، فيما ارتفعت قطاعات البنوك، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات التعليمية بنسبة 1.3%، 0.2%، 0.2%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 1.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.202 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 646.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 56.4 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.47% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.37%، والعرب على 5.15%، واستحوذت المؤسسات على 24.64% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.35%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 486.4 ألف جنيه، 48 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 17 مليون جنيه، 11.2 مليون جنيه، 935.2 ألف جنيه، 19.4 مليون جنيه، على التوالى.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 17710 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 21499 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 7413 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3579 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 5278 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 5400 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1362 نقطة.