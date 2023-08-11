"صحة الإسكندرية" تنظم ورش عمل للفرق الطبية بالمستشفيات للكشف المبكر عن الأورام

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تحت إشراف دكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبحضور الدكتور ايهاب كمال مستشار الوزير لشئون التعليم الطبى، والمشرف العام على أكاديمية الأميرة فاطمة.

وقالت الدكتورة هبة عارف مدير عام الطب العلاجى، إنه تم إقامة 4 ورش عمل تضم الـ4 تخصصات التي تضمنها المبادرة الرئاسية وهم كالتالي:

1. ورشة عمل عن الكشف المبكر وعلاج وتشخيص سرطان البروستاتا بمستشفى رأس التين العام تحت إشراف الدكتورة ايناس العجمي مديرة المستشفى.

2. ورشة عمل عن الكشف المبكر وعلاج وتشخيص سرطان الرئة بمستشفى صدر المعمورة تحت إشراف دكتور خالد عزت مدير المستشفى.

3. ورشة عمل عن الكشف المبكر وعلاج وتشخيص سرطان عنق الرحم بمستشفى جمال عبد الناصر للتأمين الصحي تحت إشراف دكتور طارق حماية مدير المستشفى.

4. ورشة عمل عن الكشف المبكر وعلاج وتشخيص سرطان القولون، بمستشفى القباري تحت إشراف الدكتور عبد الحليم جمعة مدير المستشفى.

واختتمت ورش العمل بحضور الدكتور إيهاب كمال مستشار الوزير لشئون التعليم الطبي والمشرف على أكاديمية الأميرة فاطمة والدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، حيث تمت مناقشة اليات العمل بالمبادرة وكيفية الوصول لتحقيق المستهدف من المبادرة والاستماع للمقترحات والتحديات التي تواجه فرق العمل.

وأوضحت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن محافظة الاسكندرية تأتي ضمن محافظات المرحلة الأولى في تفعيل المبادرة و أن اسبوع التوعية بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية بالإسكندرية أقيم بالتنسيق بين مختلف الادارات بمديرية الشئون الصحية بالاسكندرية، ومستشفى القباري التابعة لأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة ومستشفى جمال عبد الناصر التابعة لهيئة العامة للتأمين الصحي .