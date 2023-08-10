"صحة الإسكندرية" تكثف حملات التوعية بمبادرة الكشف عن الأورام السرطانية

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية، أنه على مدار الأسبوع الحالي تم تكثيف خدمات التوعية بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف والمبكر وعلاج الأورام السرطانية (الرئة- القولون- البروستاتا- عنق الرحم) على مستوى محافظة الإسكندرية.

وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية و تحت إشراف دكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وفى إطار مبادرة رئيس الجمهورية للكشف والمبكر وعلاج الأورام السرطانية والحملة القومية 100 يوم صحة.

وقالت الدكتورة مها حسيب مدير ادارة التثقيف الصحي بمديرية الشئون الصحية أن فرق التثقيف الصحي و التواصل المجتمعي قد انتشرت داخل المنشآت الصحية بالإضافة إلى الأماكن الخارجية التي شملت المساجد والكنائس والنوادي و مراكز الشباب وقصور الثقافة والمحلات التجارية و المصانع و الشركات والهيئات والأحياء والإدارات التعليمية والمدارس ومحطات القطار وهيئة الميناء و دور المسنين والجمعيات الأهلية وغيرها من أماكن التجمعات داخل محافظة الإسكندرية والساحل الشمالي.

وقد تم نشر رسائل التوعية لعدد 12الفاً 503 شخص من خلال عقد الندوات التثقيفية واللقاءات الفردية والحشد للمبادرات الرئاسية، من قبل فرق التثقيف الصحي بجميع المناطق الطبية.

وأشارت الدكتورة هبة عارف مدير عام الطب العلاجي ، الى أن اسبوع التوعية بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية بالإسكندرية أقيم بالتنسيق بين ادارة الطب العلاجي و الطب الوقائي والتثقيف الصحي و العلاقات العامة بمديرية الشئون الصحية وبالتعاون مع الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة وهيئة التأمين الصحي ويشتمل على نشاط علمي واجتماعي ورياضي وإقامة ورش عمل للأطباء بالتخصصات المختلفة بالإضافة إلى ندوة للفرق المشاركة بالمبادرة بجانب النشاط التوعوى والتثقيف الصحي.