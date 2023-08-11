"شواطئنا أجمل".. مبادرة لتنظيف شواطئ العريش

شمال سيناء - محمد حسين

تواصل مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، تنفيذ مبادرة "شواطئنا أجمل"، وتستهدف من خلالها تنظيف الشواطئ بمدينة العريش بالتزامن مع حركة زيادة إقبال المواطنين على الشاطئ لقضاء إجازة الصيف.

قال إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء أنه فى هذا السياق نفذ مركز شباب مدينة العريش مبادرة "شواطئنا، .أجمل" لتنظيف شواطئ مدينة العريش ورفع المخلفات من الشاطئ.

واشار أنه يقوم مجموعات من الشباب المتطوعين بتنظيف الشاطئ ورفع المخلفات من عليه، ووضع صناديق القمامة أمام الكافتيريات المنتشرة على طول شاطئ مدينة العريش لعدم انتشار القمامة على الشاطئ، وحملات توعية للمواطنين بالحفاظ على الشاطئ، ورفع القمامة والمخلفات أول بأول حتى لا تتراكم ويصعب إزالتها.

وأشار إلى أن المبادرة تستمر على مدار فصل الصيف لتنظيف الشاطئ ومشاركة مزيد من الشباب المتميزين.

وقال إنه تشهد شمال سيناء تنفيذ الشباب والرياضة فعاليات المبادرة الصيفية "صيف شبابنا.. رياضتنا فى إجازتنا" المقرر لها أن تتواصل بمختلف مدن وقرى المحافظة حتى 8 سبتمبر القادم لافتا أن المبادرة تتضمن سلسلة من البرامج والأنشطة بمراكز الشباب والأندية فى محافظة شمال سيناء خلال فترة الإجازة الصيفية، وتنفذ من خلال مراكز الشباب فى إطار تكثيف أنشطتها خلال فترة الإجازة الصيفية.

وأشار إلى أنه فى هذا السياق أقيمت على هامش الفعاليات دورة تدريبية لكرة القدم للناشئين والبراعم بنادى سيناء الرياضى بالتعاون مع نادى شباب مصر بحضور أكثر من 150 لاعب، وتم التنفيذ على ملعب استاد العريش.

كما نفذ مركز شباب ضاحية السلام بطولة كرة طائرة ضمن المبادرة، ونفذت الشعب الكشفية بمركز شباب 6 أكتوبر بالعريش التابعة لإدارة تنمية النشء معسكرًا تعليميًا لأعضاء الشعب، اشتمل المعسكر على كيفية التدريب، وشارك فيه شعب الزهرات والمرشدات والأشبال.

ونفذ مركز شباب مدينة العريش يومًا رياضيًا لرفع مستوى اللياقة البدنية بصالة الجيم، ونفذ مركز شباب الكوثر التابع لإدارة الشيخ زويد لقاءً رياضيًا للنشئ لرفع مستوى اللياقة المهارية لرياضة كرة القدم.