اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 أغسطس 2023 12:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية تقارير مصرية

حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمى فى أسبوع

الجمعة، 11 أغسطس 2023 11:45 ص
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمى فى أسبوع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من 5 أغسطس وحتى 11 أغسطس وكان على النحو الآتي:

 

1) تفقد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مقر مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس؛ للاطمئنان على انتظام سير العمل به وجاهزيته لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور، واطمأن الوزير على انتظام عمل المنظومة الإلكترونية لأعمال التنسيق، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالرد على جميع تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور وتقديم المساعدة وتيسير كافة الإجراءات أمامهم، بالإضافة إلى المراجعة الدقيقة لكافة الأوراق المُستلمة من الطلاب تمهيدًا لإتمام إلتحاقهم بالكليات والمعاهد المصرية بمختلف مراحل التنسيق.

 

2) عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتناول الاجتماع عرض النموذج الخاص بتطوير الصورة البصرية للطريق الدائري، وذلك وفقًا للدراسة المُقدمة من الفريق المُشترك من كليتي الهندسة بجامعتي القاهرة وعين شمس، حيث تم مناقشة آخر تطورات الأعمال التي تم تنفيذها في المشروع.

 

3) شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حفل توقيع عقود تصميم وتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية محلية الصنع، وذلك في إطار إستراتيجية الحكومة لتعميق التصنيع المحلي وتطوير الصناعة طبقًا للمواصفات الوطنية، والاستفادة من مخرجات البحث العلمي ودعم تحويل البحوث التطبيقية إلى منتجات صناعية.

 

4) شهد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الفعالية التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع هيئة فولبرايت فى مصر تحت عنوان (التميز في البحث العلمي مستقبل الإنتاج المعرفى في مصر)، بحضور قيادات التعليم العالي، وعدد من رؤساء الجامعات، وعدد من السادة العلماء والباحثين المصريين المدرجين بقائمة ستانفورد العالمية، حيث أكد الوزير على دور التعليم العالي والبحث العلمي فى المشاركة في بناء الاقتصاد والمجتمع، مشيرًا إلى أن يكون للتعليم دور فاعل في المشروعات على أرض الواقع من خلال بناء ظهير استثمارى قوى، مشيداً بدور الجامعات المصرية في خدمة المجتمع.

 

5) ترأس د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس إدارة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأشاد الوزير بالدور الفعال للهيئة في الربط بين البحث العلمي والصناعة وتنمية المجتمع، ودعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والابتكار المصرية، وإطلاق المبادرات التي من شأنها تطوير المنظومة البحثية، مشيرًا إلى أهمية البرامج الموجهة نحو الاستفادة من الأبحاث العلمية التطبيقية لدعم الصناعة المصرية وتطويرها، وتنميتها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 

6) افتتح د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المعرض التعليمي لمؤسسة أخبار اليوم للجامعات والمعاهد، وتفقد الوزيران أجنحة الجامعات والمعاهد المشاركة في المعرض، وأشادا بدور المعرض في إتاحة الفرصة أمام الطلاب للتعرف على مؤسسات التعليم العالى بكافة أنواعه، فضلاً عن معرفة الطلاب للمنح والبرامج الدراسية الجديدة والمتميزة بكل مؤسسة تعليمية.

 

 

7) هنأ د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الفريق البحثي بجامعة المنصورة على الاكتشاف الجديد لجنس ونوع من أسلاف الحيتان المنقرضة التي جابت المياه المصرية قبل نحو 41 مليون سنة، مشيدًا بمستوى البحث العلمي بالجامعات المصرية على كافة المستويات، موجهًا بأهمية تقديم الدعم اللازم لكافة المشروعات البحثية التي تخدمات مجالات التنمية فى مصر.


التعليم العالى

موقع التنسيق

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

اخبار مصر

ايمن عاشور



الموضوعات المتعلقة

اللجنة العليا للتنسيق تجتمع لوضع الحدود الدنيا لنتيجة المرحلة الأولى.. إعلان النتائج خلال 72 ساعة فى مؤتمر صحفى لوزير التعليم العالى.. والمؤشرات تكشف القبول بالطب بدءا بـ90.6% وحتى 90.8% و90.3% للأسنان

الجمعة، 11 أغسطس 2023 08:00 ص

وزير التعليم العالى يترأس اجتماع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا بالعاصمة الإدارية

الخميس، 10 أغسطس 2023 01:02 م

غلق تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الأولى السابعة مساءً.. وانطلاق التقدم لاختبارات القدرات للحاصلين على الشهادات المعادلة.. التعليم العالى: 27 أغسطس امتحانات تحديد مستوى للعائدين من روسيا والسودان

الخميس، 10 أغسطس 2023 07:00 ص

وزير التعليم العالى يشيد بنتائج مبادرة "كن مستعدا" لتأهيل الشباب لسوق العمل

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 02:16 م

وزير التعليم العالى يشهد فعالية التميز بالبحث العلمى مستقبل الإنتاج المعرفى

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 12:44 م

وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 11:52 ص

التعليم العالى: 27 أغسطس امتحانات تحديد مستوى العائدين من روسيا والسودان

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 11:19 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة