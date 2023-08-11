اليوم السابع
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الجمعة، 11 أغسطس 2023 07:20 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

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الرئيس البولندى يتحدث عن خطر تواجهه أوكرانيا يفوق التهديد النووى

الجمعة، 11 أغسطس 2023 04:00 ص
الرئيس البولندى يتحدث عن خطر تواجهه أوكرانيا يفوق التهديد النووى الرئيس البولندى أندريه دودا
وكالات

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قال الرئيس البولندى أندريه دودا لصحيفة "واشنطن بوست" إنه لا يرجح أن تلجأ روسيا إلى استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا، مشيرا إلى وجود تهديد أكثر خطورة.

ولفت دودا إلى أنه "في سياق الأحداث الجارية في أوكرانيا، هناك أمر ما يقلقه أكثر من التهديد النووي والذي يتمثل في الإشكاليات المحيطة بمحطات الطاقة النووية".

ويوم الثلاثاء الماضي، تصدّت الدفاعات الروسية، لطائرة مسيّرة أوكرانية في مدينة إنيرغودار، حيث كانت تتجه نحو محطة زابوروجيه الكهروذرية.

وأفاد جهاز الأمن الروسي حينها بأن قوات كييف حاولت استهداف منشأة تخزين الوقود النووي المستهلك في المحطة الكهروذرية باستخدام مسيّرة.

وفي وقت سابق أيضا، قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إن الغرب يستفز روسيا لاستخدام الأسلحة النووية، ولكنّه لن يفعل ذلك، مبينا أنه في طبيعة الحال أوكرانيا لم تحقق أي نجاح لها على خط المواجهة.


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