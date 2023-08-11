الأوراق المطلوبة لطلب رد الجنسية المصرية لمن فقدها بسبب التجنس بجنسية أجنبية

كتب سليم على

تقدم الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، تسهيلات للمواطنين والأجانب من أجل الحصول على خدمات إلكترونية تساعدهم فى إنهاء أوراقهم من خلال المنزل، وفى السطور التالية نرصد خطوات تقديم طلب استرداد المصرية المتزوجة من أجنبي الجنسية المصرية.

يقدم هذا الطلب من المصرى السابق الإذن له بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية بعد عام من تاريخ حصوله على الجنسية الاجنبية أو صدور القرار الوزاري للتنازل وذلك طبقا لنص المادة (18) من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وذلك بعد تقديم المستندات التى تفيد دخوله فعلا فى الجنسية الأجنبية , ويمكن تقديمه بتوكيل خاص مثبت به رد الجنسية المصرية، بعد صدور قرار من وزير الداخلية بردها إليه.

لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب، ولا يتم إسترداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب.

المستندات المطلوبة:

شهادة ميلاد مقدم الطلب

جواز سفر مقدم الطلب الأجنبي السارى