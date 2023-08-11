ابتعد عن هذه الأطعمة للتخلص من الانتفاخ

الانتفاخ هو الشعور بالامتلاء بعد تناول بعض الفواكه والخضراوات. إنه اضطراب هضمي شائع ، ومع ذلك ، من الصعب التعايش مع الشعور بعدم الارتياح. فيما يلي قائمة بالأطعمة الشائعة التي تسبب الانتفاخ، بحسب موقع هيلث شوت:
انتفاخ
كتبت فاطمة خليل
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
تعبت من الشعور بالانتفاخ؟ كيف يمكنك منعه بشكل طبيعيالثلاثاء، 08 أغسطس 2023 04:00 م
5 أطعمة تسبب الغازات وانتفاخ البطن أبرزها الفشارالسبت، 05 أغسطس 2023 02:00 ص
أعراض تلف الكلى.. 10 علامات لا تتجاهلها منها الانتفاخ حول العينينالخميس، 03 أغسطس 2023 02:00 ص
8 علامات لتليف الكبد.. منها انتفاخ البطنالأحد، 16 يوليو 2023 03:00 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة