اليوم السابع
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ابتعد عن هذه الأطعمة للتخلص من الانتفاخ

الجمعة، 11 أغسطس 2023 04:00 ص
ابتعد عن هذه الأطعمة للتخلص من الانتفاخ انتفاخ
كتبت فاطمة خليل

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الانتفاخ هو الشعور بالامتلاء بعد تناول بعض الفواكه والخضراوات. إنه اضطراب هضمي شائع ، ومع ذلك ، من الصعب التعايش مع الشعور بعدم الارتياح. فيما يلي قائمة بالأطعمة الشائعة التي تسبب الانتفاخ، بحسب موقع هيلث شوت:

1. نسبة عالية من الألياف الغذائية

إن تناول الكثير من الألياف عندما تكون معتادًا على ذلك يمكن أن يجعلك تشعر بالانتفاخ

2. الكربوهيدرات المعقدة

سبب آخر هو الكربوهيدرات المعقدة التي تدخل في القولون وتتخمر بواسطة بكتيريا الأمعاء التي تشكل الغازات والانتفاخ. يمكن أن يؤدي وجود الكحوليات السكرية مثل السوربيتول أيضًا إلى التخمر ويؤدي إلى الانتفاخ.  إن أولئك الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي لديهم أيضًا حساسية عالية تجاه بعض الفواكه والخضراوات ويمكن أن يؤدي استهلاكها إلى عسر الهضم والانتفاخ.

3. الأطعمة من فئة FODMAP

تندرج العديد من الفواكه والخضراوات ضمن فئة فودماب التي يمكن أن تجعل الناس يشعرون بالانتفاخ، مثل  القرنبيط والكرنب بصرف النظر عن ذلك ، قد تكون دورتك الشهرية أيضًا سببًا آخر للانتفاخ المؤقت.

الفواكه والخضراوات التي تسبب الانتفاخ

فيما يلي بعض الفواكه والخضراوات الشائعة المعروفة بأنها تسبب الانتفاخ:

​1. الخضراوات الصليبية

الأطعمة مثل البروكلي والقرنبيط والملفوف وبراعم بروكسل غنية بالرافينوز والفركتانز ، وهي كربوهيدرات معقدة. قد يجد بعض الناس صعوبة في هضم هذه الكربوهيدرات ، والتي يمكن أن تسبب الغازات والانتفاخ.

2. الفول والبقوليات

تعد الفاصوليا والعدس والحمص مصادر غنية للسكريات قليلة السكاريد ، وهي نوع من الكربوهيدرات المعقدة ، وتندرج ضمن فئة فودماب. قد تكون معالجة هذه المكونات صعبة ، مما قد يؤدي إلى الغازات والانتفاخ.

3. البصل والثوم

يحتوي الثوم والبصل على الفركتانز ، وهو نوع من الكربوهيدرات المعقدة يجد بعض الناس صعوبة في هضمها. هذا يمكن أن يؤدي إلى الغازات والانتفاخ .
 

أطعمة تسبب الانتفاخ

الانتفاخ

اسباب الانتفاخ



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