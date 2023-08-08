تعبت من الشعور بالانتفاخ؟ كيف يمكنك منعه بشكل طبيعي

كتبت إيناس البنا

عندما يتعلق الأمر بصحة الجهاز الهضمي، فإن الانتفاخ هو حالة شائعة تتميز بالشعور بالامتلاء أو الضيق أو التورم في منطقة البطن، في حين أنه غير ضار في معظم الأحيان، إلا أنه قد يكون مزعجًا.

وفقا لموقع OnlyMyHealth يشارك بعض المسببات الشائعة للانتفاخ ويذكر طرقًا مختلفة للوقاية منها.

ما الذي يسبب الانتفاخ؟

يمكن أن يحدث الانتفاخ بسبب عادات الأكل السيئة، بما في ذلك الاستهلاك المفرط للمشروبات الغازية، والوجبات السريعة المصنعة، وممارسات مثل تناول الطعام بسرعة كبيرة، كما أن تناول الكثير من الأطعمة البقولية مثل الفول وفول الصويا والحمص والفول السوداني ، والعدس يمكن أن يسبب الانتفاخ.

وفقا للتقرير، ففي بعض الحالات، يمكن أن يكون سبب الانتفاخ لأسباب عضوية، مثل مرض القرحة الهضمية (PUD) وعدوى الحلزونية البوابية وخزل المعدة، ويمكن أن يكون حتى من أعراض سرطان المعدة أو سرطان البنكرياس، إذا كان الشخص يعاني من الانتفاخ مصحوبًا بالقيء وفقدان الوزن وفقر الدم، فيجب عليه زيارة أخصائي لإجراء الفحوصات / الاختبارات الأساسية، وهي تشمل تعداد الدم الكامل (CBC) ، والتصوير بالموجات فوق الصوتية ، والتنظير الداخلي، والتي قد تكون ضرورية لاستبعاد احتمال حدوث أي مرض خطير.

وفقًا للخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) ، يمكن أن يكون سبب الانتفاخ مشكلة في الهضم ، مثل:

إمساك

عدم تحمل الطعام

مرض الاضطرابات الهضمية

متلازمة القولون العصبي (IBS)

علامات الانتفاخ

تشمل الأعراض الشائعة المرتبطة بالانتفاخ ما يلي:

الشعور بامتلاء أو ضيق في البطن

ألم أو انزعاج في البطن

زيادة الغازات أو التجشؤ

انتفاخ أو انتفاخ في البطن

التجشؤ

تغيرات في حركات الأمعاء (الإسهال أو الإمساك)

كيفية منع الانتفاخ



هناك قائمة بما يجب فعله وما لا يجب فعله عندما يتعلق الأمر بمنع الانتفاخ، وتشمل هذه:

افعل

تناول وجبات أصغر وأكثر تواترًا واختر حصصًا أصغر حجمًا

امضغ طعامك جيدًا وخذ وقتك أثناء تناول الطعام

زيادة تناول الألياف تدريجياً ؛ تشمل الأطعمة، مثل الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات

حافظ على رطوبتك

انتبه للأطعمة المنتجة للغازات

لا تفعل