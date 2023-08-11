أخبار مصر.. الأرصاد: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 34 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، استمرار انخفاض درجات الحرارة وطقسا حارا رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الحكومة تنفى الإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تزعم الإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء.

الفريق أسامة ربيع: هيئة قناة السويس تمكنت من تحويل أزمة فيروس كورونا إلى منحة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن هيئة قناة السويس تمكنت من تحويل أزمة فيروس كورونا إلى منحة، حيث اتخذت حلولًا مبتكرة وحوافز للشركات العالمية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

صعود مؤشرات البورصة خلال أسبوع على رأسها "السيارات" بنسبة 5.4%

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 5.4%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 3.5%، يليه قطاعي الموارد الأساسية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3%، وصعد قطاعي السياحة والترفيه، والبنوك بنسبة 2.8%، 2.4%، على التوالي، وقفز قطاعي الخدمات التعليمية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2%. وزير الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 18 مليون خدمة مجانية أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 18 مليونا و161 ألفا و149 خدمة طبية من خلال حملة "100 يوم صحة" منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى مساء أمس الخميس 10 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية.

وزارة الكهرباء: انتهاء تخفيف الأحمال أول سبتمبر المقبل

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه من المتوقع الاستمرار في تنفيذ جدول تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي على المواطنين بسبب نقص الوقود حتى الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل، مؤكدا أن هناك مؤشرات قوية توكد تراجع كميات الأحمال التى يتم تخفيفها نتيجة التحسن في إمدادات الوقود لشبكة الكهرباء.

وزير المالية: نعمل على مزيد من الإصلاحات لتحسين التصنيف الائتماني لمصر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة « موديز » باستمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت «المراجعة السلبية» لمدة ثلاثة أشهر إضافية، يعكس نظرتها المتوازنة للخطوات والإجراءات الإصلاحية الأخيرة المتخذة خلال الأشهر الماضية، ويُبدى تفهمها لما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية، تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية، موضحًا أننا نعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الأشهر المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة، التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة وتلك التى أشار إليها تقرير «موديز».

وزارة الأوقاف تفتتح 9 مساجد جديدة فى 5 محافظات

افتتحت وزارة الأوقاف (9) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا اليوم الجمعة 11 / 8 / 2023م؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (60) مسجدًا، منها (50) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(10) مساجد صيانة وتطويرًا.

تنسيق الجامعات 2023.. استمرار إتاحة التقدم لاختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة

يواصل موقع التنسيق الإلكترونى فتح باب التسجيل والتقدم لاختبارات القدرات وذلك للطلاب المصريين الحاصلين علي الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) لهذا العام 2023 الراغبين فى الإلتحاق بالكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات. وزارة الصحة تعلن تقديم 16.5 مليون خدمة طبية ضمن حملة 100 يوم صحة قالت وزارة الصحة والسكان إنه تم تقديم 16.5 مليون خدمة طبية ضمن حملة 100 يوم صحة حتى اليوم مجانًا. وكشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل مبادرة 100 يوم صحة، موضحا أنها تعتمد على أسطول ضخم من العيادات الطبية والقوافل العلاجية التى تتوجه للتجمعات السكانية.

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين: مزيد من تحسن الطقس خلال الأيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تحسن في الأحوال الجوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وسط توقعات بمزيد من التحسن خلال الأيام القادمة . قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض شوارع حى العجوزة بداية من منتصف الليل كشفت محافظة الجيزة عن قطع المياه لمدة 6 ساعات عن عدد من شوارع حي العجوزة، وذلك من الساعة الثانية عشرة فى منتصف الليل حتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 2023/8/12. الصحة العالمية: 1.5 مليون إصابة بفيروس كورونا و2500 حالة وفاة خلال شهر كشفت منظمة الصحة العالمية، عن أنه على الصعيد العالمي تم الإبلاغ عما يقرب من 1.5 مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا وأكثر من 2500 حالة وفاة، وذلك في آخر 28 يومًا في الفترة من 10 يوليو الماضي، حتى 6 أغسطس الجاري، بزيادة قدرها 80% في معدل الإصابات مقارنة بالـ 28 يومًا السابقة لها.

الأهلى: محمد شريف لم يوقع للخليج السعودى.. ورفضنا عرضا تركيا لضمه

كشف مصدر بالنادى الأهلى، عن أن محمد شريف لم يوقع لنادى الخليج السعودى، مشددا على أن النادى الأحمر لم يتلقى عروضا رسمية للتعاقد مع المهاجم سوى من نادى فاتح جمرك التركي وهو العرض الذى قوبل بالرفض نظراً للحاجة لجهود اللاعب.