أخبار مصر.. الأرصاد: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 34 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، استمرار انخفاض درجات الحرارة وطقسا حارا رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الحكومة تنفى الإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تزعم الإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء.
الفريق أسامة ربيع: هيئة قناة السويس تمكنت من تحويل أزمة فيروس كورونا إلى منحة
صعود مؤشرات البورصة خلال أسبوع على رأسها "السيارات" بنسبة 5.4%
وزير الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 18 مليون خدمة مجانية
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 18 مليونا و161 ألفا و149 خدمة طبية من خلال حملة "100 يوم صحة" منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى مساء أمس الخميس 10 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية.
وزارة الكهرباء: انتهاء تخفيف الأحمال أول سبتمبر المقبل
وزير المالية: نعمل على مزيد من الإصلاحات لتحسين التصنيف الائتماني لمصر
وزارة الأوقاف تفتتح 9 مساجد جديدة فى 5 محافظات
تنسيق الجامعات 2023.. استمرار إتاحة التقدم لاختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة
يواصل موقع التنسيق الإلكترونى فتح باب التسجيل والتقدم لاختبارات القدرات وذلك للطلاب المصريين الحاصلين علي الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) لهذا العام 2023 الراغبين فى الإلتحاق بالكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات.
وزارة الصحة تعلن تقديم 16.5 مليون خدمة طبية ضمن حملة 100 يوم صحة
الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين: مزيد من تحسن الطقس خلال الأيام المقبلة
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تحسن في الأحوال الجوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وسط توقعات بمزيد من التحسن خلال الأيام القادمة .
قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض شوارع حى العجوزة بداية من منتصف الليل
الصحة العالمية: 1.5 مليون إصابة بفيروس كورونا و2500 حالة وفاة خلال شهر
الأهلى: محمد شريف لم يوقع للخليج السعودى.. ورفضنا عرضا تركيا لضمه
كشف مصدر بالنادى الأهلى، عن أن محمد شريف لم يوقع لنادى الخليج السعودى، مشددا على أن النادى الأحمر لم يتلقى عروضا رسمية للتعاقد مع المهاجم سوى من نادى فاتح جمرك التركي وهو العرض الذى قوبل بالرفض نظراً للحاجة لجهود اللاعب.
الأرصاد: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 34 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، استمرار انخفاض درجات الحرارة وطقسا حارا رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .
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