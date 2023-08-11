حملة 100 يوم صحة فى الأقصر تفحص 734 مواطنا بالقرى والنجوع.. صور

دخلت حملة 100 يوم صحة فى محافظة الأقصر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، يومها الـ45 لدعم صحة الأهالى فى مدن وقرى ونجوع المحافظة، حيث واصلت الفرق الطبية بمديرية الشئون الصحية تقديم الخدمات الطبية المتنوعة للمواطنين ضمن فعاليات الحملة بفحص المواطنين وتقديم العلاج المجانى لهم، وعمل الندوات التثقيفية المختلفة.

وفى هذا الصدد وفى إطار اهتمام مديرية الشئون الصحية بالأقصر بتلبية الاحتياجات غير الملباة بالمناطق المحرومة من الخدمة، تم تنظيم فعاليات قافلة على مدار 48 ساعة فى مركز شباب الطود التابع لإدارة الطود الصحية، والتى تضمنت جميع التخصصات التالية:- (الباطنة والأطفال والجراحة العامة والجلدية والعظام والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة والكشف المبكر للضغط والسكر)، حيث تم توقيع الكشف على عدد 734 مواطنا على مدار اليومين، وإجراء التحاليل اللازمة فى اليومين فى مختلف التخصصات السابق ذكرها وصرف العلاج مجانًا، كما قام الأطباء بتجهيز التقارير الطبية للحالات المحتاجة للعلاج وتحويل المرضى للمستشفيات فى حالة احتياجها لإجراء عمليات جراحية.

وقال الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، إن رجال مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر ينظمون قوافل طبية بشكل أسبوعى بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة، وذلك لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالقرى والنجوع وتوفير الخدمات الصحية اللائقة بهم، حيث جاءت قوافل مركز شباب الطود تزامنًا مع حملة 100 يوم صحة بالمحافظة.

وأضاف الدكتور طاهر أيوب، لـ"اليوم السابع"، أنه واصل الفريق الطبى بحملة 100 يوم صحة أيضًا تقديم الخدمات الطبية المتنوعة للمواطنين فى مدينة طيبة بإدارة الزينية وديوان نجع المطاعية إدارة البياضية، حيث تجتهد فرق التواصل المجتمعى بصحة الأقصر فى تقديم خدمات التوعية والإرشاد للمواطنين حول الخدمات الطبية المتنوعة التى تقدمها المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"، حيث تم الكشف عن الضغط والسكر والاعتلال الكلوى وصحة المرأة.