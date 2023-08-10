اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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ننشر أسماء الطلاب المقبولين بمدارس التمريض ببنى سويف

الخميس، 10 أغسطس 2023 06:34 م
ننشر أسماء الطلاب المقبولين بمدارس التمريض ببنى سويف الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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اعتمد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف اليوم، نتيجة المقبولين بمدارس التمريض للعام الدراسي الجديد 2023/2024، علي مستوى 7 مدارس تمريض بمراكز ومدن المحافظة.
 
جاء ذلك خلال لقائه بوكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق،لاعتماد المذكرة التي تقدم بها، عقب الانتهاء من الاختبارات والتى أُجريت للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022/2023 المتقدمين للالتحاق بمدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة على مستوى الإدارات السبع وهى مدارس تمريض : "بنى سويف للبنات بتزمنت، باروط بنين، ناصر، الواسطى، ببا، الفشن وسمسطا".
 
تمريض الفشن
تمريض الفشن

تمريض الواسطى
تمريض الواسطى

تمريض باروط_1
تمريض باروط_1

تمريض ببا
تمريض ببا

تمريض بنى سويف 2
تمريض بنى سويف 2

تمريض بنى سويف
تمريض بنى سويف

تمريض سمسطا_2
تمريض سمسطا_2

تمريض ناصر
تمريض ناصر
 
 

 


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