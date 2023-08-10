اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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محافظ بنى سويف يعتمد نتيجة الطلاب المقبولين بمدارس التمريض

الخميس، 10 أغسطس 2023 03:47 م
محافظ بنى سويف يعتمد نتيجة الطلاب المقبولين بمدارس التمريض جانب من اعتماد النتيجة
بنى سويف هانى فتحى

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اعتمد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف اليوم الخميس، نتيجة المقبولين بمدارس التمريض للعام الدراسي الجديد 2023/2024، علي مستوى 7 مدارس تمريض بمراكز ومدن المحافظة.

 

جاء ذلك خلال لقائه بوكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، لاعتماد المذكرة التي تقدم بها عقب الانتهاء من الاختبارات والتى أُجريت للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022/2023 المتقدمين للالتحاق بمدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة على مستوى الإدارات السبع وهى مدارس تمريض بنى سويف للبنات بتزمنت، باروط بنين، ناصر، الواسطى، ببا، الفشن وسمسطا).

 


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