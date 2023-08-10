مصرع شخص أسفل عجلات القطار في مدينة المستقبل بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

لقى شخص مصرعه أسفل عجلات قطار بالقرب من مدينة المستقبل خلال عبوره من أحد الاماكن غير المخصصة لعبور المواطنين، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبوصوير يفيد بورود بلاغ بمصرع شخص أسفل عجلات قطار الإسماعيلية الزقازيق أمام قرية الواصفية ومدينةالمستقبل دائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بسيارة إسعاف بإشراف الدكتور مصعب البدراوى مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية لمكان الحادث الذى أسفر عن مصرع محمد أحمد محمد 23 عامًا، مقيم عزبة الورشة دائرة مركز ابوصوير.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة، وجار تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن الجثمان.