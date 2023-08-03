القبض على المتهمين بقتل شخص وسرقة سيارته فى مدينة المستقبل بالإسماعيلية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية ، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز ابوصوير، فى كشف لغز العثور على صاحب سيارة ملاكى مصاب بسحجات بالجسم وتوفى عقب وصوله المستشفى، وتمت سرقة سيارته الملاكى خلف مقابر المستقبل دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية كما تمكنت من القبض على المتهمين الأربعة بينهم متهم وزوجته وأثنين أخرين من أقاربهم وتمت استعادة السيارة المسروقة.

وتلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من نقطة شرطة المجمع الطبي بالإسماعيلية يفيد بوصول يوسف حسن هاشم بالمعاش مصاب بسحجات بالجسم وتوفى عقب وصوله المستشفى.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المستشفى وبسؤال شقيقه أكد أن المجنى عليه عقب خروجه على المعاش قام بالعمل على سيارته الملاكى لتوصيل الركاب مشاوير خاصة وسفر.

وأضاف بأنه شقيقه خرج اليوم من منزله بالكيلو 2 وذهب للإسماعيلية بسيارته للعمل عليها فى مشاوير خاصة لتوصيل الركاب.

واستطرد أنه بعد عدة ساعات اتصل عليه أحد الأشخاص ليخبره أن شقيقه تم العثور عليه ملقى على الطريق، وتم نقله إلى مجمع الإسماعيلية الطبي ولكنه فارق الحياة فور وصوله بعد أن تمت سرقة سيارته الملاكى.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز أبوصوير فى كشف لغز الواقعة بعد عدة ساعات من ارتكابها.

ودلت تحريات ضباط مباحث مركز أبوصوير برئاسة المقدم محمد هشام رئيس مباحث أبوصوير ومعاونيه، أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص بينهم زوج وزوجته ومتهمين أخرين من أقاربهم.

واعترف المتهمين باستدراج المجنى عليه الى مكان العثور عليه وسرقة سيارته، وبإرشادهم تم ضبط السيارة المبلغ بسرقتها عقب ارتكاب الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وتسليم الجثة لذويها عقب التشريح.