ماذا تعرف عن أنواع تلف الأعصاب؟ حافظ على ضبط السكر فى الدم

كتب حسام الشقويرى

يعاني نصف مرضى السكري من تلف الأعصاب، الذى يمكن المساعدة في منعه أو تأخيره عن طريق الحفاظ على نسبة السكر في الدم بالقرب من المستويات المستهدفة قدر الإمكان، وعادة ما تتطور أعراض تلف الأعصاب ببطء، لذا من المهم ملاحظة الأعراض مبكرًا، وفقا لما نشره موقع healthy food

ويعد تلف الأعصاب أحد المضاعفات المحتملة من ارتفاع مستويات السكر في الدم لفترة طويلة، ويؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى إتلاف الأعصاب، وقد تتوقف هذه الأعصاب عن إرسال رسائل إلى أجزاء مختلفة من الجسم ، ويمكن أن يسبب تلف الأعصاب مشاكل صحية تؤدى إلى الألم الذي يجعل من الصعب القيام بالأنشطة العادية.

تلف الأعصاب المحيطية

يؤثر تلف الأعصاب المحيطية على يديك وقدميك وساقيك وذراعيك ، وهو أكثر أنواع تلف الأعصاب شيوعًا لمرضى السكري، و يبدأ بشكل عام في القدمين ، وعادة في كلا القدمين في وقت واحد، ويمكن أن يؤدي اكتشاف مشاكل القدم ومعالجتها مبكرًا إلى تقليل فرص الإصابة بعدوى خطيرة

تلف الأعصاب والهضم

يمكن أن يتسبب تلف الأعصاب في إبطاء عضلات الجهاز الهضمي أو توقفها عن العمل.

تلف العصب اللاإرادي

يؤثر تلف الأعصاب اللاإرادي على القلب أو المثانة أو المعدة أو الأمعاء أو الاعضاء الجنسية أو العين .

ويمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى تلف الأعصاب ويسمى اعتلال الأعصاب السكري، و يمكن منعه أو إبطاء تقدمه عن طريق الحفاظ على نسبة السكر في الدم بالقرب من النطاق المستهدف قدر الإمكان والحفاظ على نمط حياة صحي، وتعد إدارة نسبة السكر في الدم جزءًا أساسيًا من خطة رعاية مرض السكري ، فهو لا يساعدك فقط في العافية اليومية ، بل يمكن أن يساعد في منع حدوث مشكلات صحية خطيرة في المستقبل.