طرق طبيعية لعلاج الاعتلال العصبي .. منها تناول الفلفل الأحمر

كتب حسام الشقويرى

الاعتلال العصبي هو اضطراب ينتج عن تلف الأعصاب الطرفية، ويتعرض الذراعان والساقان وأصابع القدمين وأصابع اليد لهذا المرض. كما أن مرضى السكري هم الأكثر عرضة للإصابة باعتلال الأعصاب، و يمكن أن يكون ناتجًا عن صدمة، ويمكن أن يحدث أيضًا بسبب الضغط على الأعصاب من خلال الاستخدام المطول للعكازات أو الجلوس في وضع واحد لفترة طويلة جدًا، تشمل الأعراض الملحوظة التنميل والوخز والضعف والشعور بالألم أو الحرقة. وفقا لما نشره موقع realsimple

بعض العلاجات الطبيعية





المغنيسيوم



تم اكتشاف أن الاعتلال العصبي المحيطي يتفاقم بسبب نقص المغنيسيوم في الجسم. هذا المعدن ضروري لإنتاج البروتين والأحماض الدهنية والخلايا الجديدة.كما أنه ضروري لتخثر الدم ، ووظيفة الأعصاب وتوليد الطاقة. من المستحسن أن يأخذ المرء 800 ملغ كل يوم.

أفضل مصادر المغنيسيوم تشمل المكسرات والخضراوات ذات اللون الأخضر الداكن والحبوب الكاملة. مكملات المغنيسيوم متوفرة أيضًا في متاجر الأطعمة الصحية.





التدليك



يساعد التدليك على إرخاء العضلات المشدودة. كما أنه يساعد الجسم على الاسترخاء ويضمن اتصالًا جيدًا بالأعصاب والدورة الدموية. قبل الذهاب للحصول على جلسة تدليك ، من الجيد دائمًا استشارة طبيبك للحصول على توصية. وهذا ضروري لأنك تحتاج إلى الحصول على بعض الموظفين المهرة لإجراء تدليك لاعتلال الأعصاب المحيطية.

الفلفل الأحمر



يحتوي على الكابسيسين ، ويكشف البحث أنه يساعد في تقليل بعض الآلام. وتحدث هذه الآلام أثناء الجراحة والاعتلال العصبي المحيطي والتهاب المفاصل، ويمكنك وضعه على هيئة كريم وزيت وهلام للتخفيف. يمكنك إضافة الفلفل الحار إلى الأطعمة أو تناوله مع الماء أو الليمون. يمكنك تناوله كمكمل غذائي في شكل كبسولة. يمكنك أيضًا العثور على كريم ومستحضرات مع فلفل حريف في بعض المتاجر الصحية.





حمض ألفا ليبويك



هذا موجود في كل خلية من خلايا الجسم الحية. ويحول السكر في الدم إلى طاقة ويعمل كمضاد قوي للأكسدة ، مما يساعد الجسم على التخلص من الجذور الحرة الضارة، ويفيد في تعزيز بعض وظائف الجسم الصحية. وثبت أن حمض ألفا ليبويك يساعد في الحد من الأعراض المرتبطة بالاعتلال العصبي المحيطي.