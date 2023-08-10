ضبط هيروين وسلاح بحوزة تاجرى مخدرات بالقاهرة

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

نجحت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في ضبط ( أحد الأشخاص " له معلومات جنائية " - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) ، وبحوزته (كمية من مخدر الأيس وزنت 1 كيلو جرام - كمية من مخدرى البودر والهيروين وزنت 200 جرام - سلاح أبيض - مـبلغ مالى)

وأسفرت الجهود برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة في ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة الحدائق ، وبحوزتهما ( فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار – سلاح أبيض) بقصد الإعداد للتشاجر مع أحد الأشخاص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.