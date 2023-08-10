اليوم السابع
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ضبط هيروين وسلاح بحوزة تاجرى مخدرات بالقاهرة

الخميس، 10 أغسطس 2023 11:15 ص
ضبط هيروين وسلاح بحوزة تاجرى مخدرات بالقاهرة رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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نجحت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في ضبط ( أحد الأشخاص " له معلومات جنائية " - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) ، وبحوزته (كمية من مخدر الأيس وزنت 1 كيلو جرام - كمية من مخدرى البودر والهيروين وزنت 200 جرام - سلاح أبيض - مـبلغ مالى)
 
وأسفرت الجهود برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة في ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة الحدائق ، وبحوزتهما ( فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار – سلاح أبيض) بقصد الإعداد للتشاجر مع أحد الأشخاص.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

امن القاهرة

هيروين

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