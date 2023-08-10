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تعليم بنى سويف تعلن فتح باب التظلم من نتائج الدور الثانى للشهادة الإعدادية

الخميس، 10 أغسطس 2023 11:25 ص
تعليم بنى سويف تعلن فتح باب التظلم من نتائج الدور الثانى للشهادة الإعدادية جانب من اعتماد النتيجة
بنى سويف هانى فتحى

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أعلنت مديرية التربية والتعليم ببني سويف فتح باب التظلمات للطلاب الراغبين في تقديم تظلم من نتائج امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 ، وذلك بداية من السبت المقبل 12 أغسطس الجاري ولمدة 15 يوماً .

من جهته أشار "محمد عبد التواب" وكيل الوزارة، إلى اجتماعه بمسؤولى الشئون المالية والإدارية و شؤون الطلاب و لجان النظام والمراقبة ، حيث تم الاتفاق على تحديد شباك لكل قطاع حيث يضم قطاع " أ " إدارات ( بني سويف واهناسيا وببا ) بينما يضم قطاع "ب "إدارات ( الواسطى وسمسطا وناصر والفشن ) للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور.

حيث يقوم ولي الأمر أو الطالب بتسديد  قيمة التظلم "مبلغ  يتم تحديده عن كل مادة " بخزينة المديرية،وملء طلب مراجعة المواد (من إدارة شؤون الطلبة بالمديرية) على أن يتم مراجعة أوراق إجابة قطاع" أ "بمقر مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية ،وقطاع" ب" بمدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بمدينة بني سويف.

جدير بالذكر أن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، قد اعتمد "أمس الأربعاء" نتيجة امتحان الدور الثاني  للشهادة الإعدادية بنسبة بنجاح 78 % للطلاب النظاميين، و 76.14%،للمنازل،بينما بلغت نسبة النجاح للإعدادية المهنية 81.4%(92.3% نظامي، منازل  71.4% ) ،و 100%  للمهنية للصم وضعاف السمع ومتخلفي الفصل الدراسي الثاني.

 


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