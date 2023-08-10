اليوم السابع
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الرئيس التونسى: الدولة لن تتخلى أبدا عن دورها الاجتماعى

الخميس، 10 أغسطس 2023 11:00 م
الرئيس التونسى: الدولة لن تتخلى أبدا عن دورها الاجتماعى قيس سعيد
أ ش أ

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 أكد الرئيس التونسى قيس سعيد أن الدولة لن تتخلى أبدا عن دورها الاجتماعى كالصحة والتعليم وغيرها من القطاعات فى البلاد.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسى قيس سعيّد، اليوم /الخميس/ بقصر قرطاج، مالك الزاهي، وزير الشئون الاجتماعية.


ودعا الرئيس قيس سعيد، وزير الشئون الاجتماعية التونسى إلى تحميل المسئولين فى مختلف الجهات لمسئولياتهم لأنهم لم يُعيّنوا فى الوظائف إلا لخدمة الشعب التونسى ومن ينحرف عن هذا الطريق فليس له مكان فى الإدارة، مشيرا إلى أنه إما أن يخدم كل مسئول المواطن والوطن وإما فليترك المكان لغيره ممن يشعر بالمسئولية ويعلم تبعاتها.

 

 


قيس سعيد

تونس

أخبار تونس

قصر قرطاج



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