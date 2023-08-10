التهاب الكبد والحمل.. كيفية منع انتقال التهاب الكبد من الأم إلى الطفل

كتبت إيناس البنا

التهاب الكبد هو التهاب يصيب الكبد بسبب فيروسات شديدة العدوى يمكن أن تنتقل من شخص إلى آخر عن طريق الدم أو سوائل الجسم، إذا حملت الأم الحامل الفيروس، فهناك خطر كبير لنقله إلى طفلها أثناء الولادة.

وفقا لموقع " webmd"، يعد انتقال التهاب الكبد من الأم إلى الطفل أثناء الحمل مصدر قلق كبير يؤثر على ملايين الأطفال فى جميع أنحاء العالم.

كيف يؤثر التهاب الكبد أثناء الحمل على الأطفال؟

يعد التهاب الكبد B و C أكثر أنواع العدوى الفيروسية شيوعًا التى تنتقل من الأم إلى الطفل أثناء الولادة، يمكن أن تسبب هذه الفيروسات تلفًا حادًا فى الكبد، مما يؤدى إلى الإصابة بعدوى مزمنة أو حتى الموت فى بعض الحالات. يجب أن تكون المرأة الحامل على دراية بحالة التهاب الكبد وأن تتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتقال المرض إلى الطفل، ومع ذلك، مع التدخلات الطبية المناسبة مثل إعطاء الجلوبولين المناعى لالتهاب الكبد B والجرعة الأولى من لقاح التهاب الكبد B فى غضون 12 ساعة بعد الولادة، يمكن تقليل خطر انتقال العدوى بشكل كبير.

يمكن أن يختلف خطر انتقال التهاب الكبد أ من الأم إلى طفلها بناءً على عدة عوامل. أولاً، إذا كانت الأم مصابة بالتهاب الكبد أ إما أثناء الحمل أو عند الولادة، فهناك فرصة أكبر للانتقال العمودى إلى الطفل. بالإضافة إلى ذلك، يكون الرضع أكثر عرضة للإصابة بالفيروس من الأطفال الأكبر سنًا والبالغين بسبب جهاز المناعة لديهم غير الناضج، علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدى ممارسات النظافة غير القياسية أثناء المخاض والولادة إلى تصعيد احتمالية انتقال الفيروس.

كيف تمنع التهاب الكبد عند الأطفال؟

التهاب الكبد من أمراض الكبد المعدية التى يمكن أن تشكل مخاطر صحية خطيرة، وخاصة بالنسبة للأطفال. بصفتنا آباء، تقع على عاتقنا مسؤولية اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية أطفالنا الصغار من هذه العدوى التى قد تهدد حياتهم. علاوة على ذلك، اتبع تدابير مكافحة العدوى أثناء الولادة وشجع الأمهات على ممارسة عادات النظافة الجيدة قبل الولادة وبعدها. أولاً وقبل كل شيء، تأكد من أن طفلك يتلقى جميع اللقاحات الموصى بها. تعد اللقاحات من أكثر الطرق فعالية للوقاية من عدوى التهاب الكبد A و B. يُعطى لقاح التهاب الكبد A عادةً على جرعتين تتراوح أعمارهما بين 12 شهرًا و23 شهرًا، بينما يُعطى لقاح التهاب الكبد B على ثلاث جرعات بعد الولادة بفترة وجيزة وقبل فترة الستة أشهر.

ومع ذلك، فإن حماية كبد الطفل من التهاب الكبد تعتمد بشكل كبير على مساهمات الأفراد، من خلال تنفيذ التدابير الأساسية مثل ضمان الوصول إلى مياه الشرب النظيفة، وإجراء فحوصات للنساء الحوامل، وتحسين مرافق الصرف الصحى، وتعزيز النظام الغذائى المغذى، يمكن إحراز تقدم كبير، بالإضافة إلى ذلك، فإن تثقيف الأطفال حول أهمية النشاط البدنى المنتظم، والابتعاد عن الوجبات السريعة، والامتناع عن تناول الكحول والأدوية غير الخاضعة للرقابة، وتعزيز العادات الصحية يمكن أن يؤثر بشكل كبير على صحة الكبد، لذا كن حذرًا عندما يتعلق الأمر بصحة طفلك.