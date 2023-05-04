الصحة تكشف أعراض الإصابة بالالتهاب الكبدى A.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض الإلتهاب الكبدى (A) والتى تشمل تعب وحمى وغثيان وقيء وفقدان شهية وآلام معدة شديدة وإسهال وألم في المفاصل.

وقالت وزارة الصحة والسكان : تستمر الوعكة الصحية لعدة أسابيع أو شهور مشيرة إلي أن الكشف المبكر يحميك من مضاعفات المرض وتظهر بوادر المرض وأعراضه على البالغين أكثر من الأطفال، كما تظهر الأعراض خلال فترة من أسبوعين إلى 6 أسابيع من التعرض للفيروس.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم العلاج الدوائي لـ 2143 مريضًا ضمن مبادرة "الكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد" والتي انطلقت في شهر مارس من العام الماضي 2022.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى متابعة 116 ألفًا و210 مواطنين ضمن المبادرة، موضحًا أنه يتم إحالة المشتبه فى إصابتهم بورم سرطاني إلى مراكز علاج الإحالة لإجراء الفحوصات التأكيدية، وبدء تلقي العلاج اللازم حسب الحالة إذا ثبتت الإصابة بأورام الكبد.

وأكد "عبدالغفار" أنه يتم تقديم خدمات الفحص بالموجات فوق صوتية، وتحاليل الأورام دوريًا كل 4 أشهر لمرضى التليف الكبدي من خلال 65 وحدة للفيروسات الكبدية المتواجدة داخل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.