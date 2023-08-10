أطعمة تمد الجسم بـ أوميجا 3.. عشان تقوية جهاز المناعة وصحة القلب

كتبت إيناس البنا

أوميجا 3 عنصر مهم في أغشية الخلايا، مفيدة للمناعة والرئة والقلب والأوعية الدموية والغدد الصماء الصحية.وتشتمل الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة على أوميجا 3 حمض إيكوسابنتاينويك (EPA) ، وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) ، و أوميجا 3 موجودة في النظام الغذائي كالتالى.

الأسماك الدهنية



الأسماك الدهنية مليئة بـ EPA و DHA ، وهما نوعان أساسيان من أحماض أوميجا 3 الدهنية، يعتمد النمو السليم لبنية الغشاء ووظيفة الخلية العصبية على هذين المكونين الرئيسيين، وهو يدعم الإشارات الفعالة للجهاز العصبي ويقوي الأعصاب، وتشمل الأسماك المصنفة على أنها دهنية التراوت والسلمون والماكريل والسردين.

بذور الشيا

بذور الشيا هي مصدر نباتي رائع لأوميجا 3 لأنها غنية بحمض ألفا لينولينيك مفيد لوظيفة الأعصاب حيث يمكن تحويله في الجسم

بذور الكتان

نظام غذائي نباتي آخر يمكن أن يساعد في مكافحة نقص أوميجا 3 هو بذور الكتان، يمكنك الحصول على جرعة ممتازة من بذر الكتان من خلال تضمين هذه البذور في نظامك الغذائي بشكل منتظم، من خلال تعزيز وظيفة الأعصاب وتعزيزها ، تساهم هذه البذور في الحفاظ على سلامة الخلايا العصبية ودعم الإشارات العصبية المثالية.

فول الصويا

فول الصويا مصدر غني لأوميجا 3، يمكن أن تساعد إضافتها إلى نظامك الغذائي في الحفاظ على الخلايا العصبية وتشغيلها، يمكنك تقوية أعصابك ودعم صحة الأعصاب من خلال تضمين فول الصويا في نظامك الغذائي.

زيت الكانولا

حمض ألفا لينولينيك (ALA) ، الموجود في زيت الكانولا ويلعب دورًا مهمًا في بديل صحي للطهي ، يغذي ويقوي الجهاز العصبي، يحتوي زيت الكانولا على ALA ، الذي يعزز التواصل العصبي الفعال مع الحفاظ على صحة الخلايا العصبية.

عين الجمل



يحتوي الجوز على مصادر طبيعية لحمض ألفا لينولينيك (ALA). أنها توفر نهجًا سريعًا ولذيذًا لزيادة تناول أوميجا 3، بسبب ALA في الجوز ، تتغذى الخلايا العصبية ويتم دعم الوظيفة المعرفية.