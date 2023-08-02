اليوم السابع
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عسر الهضم منها.. احذر من الآثار الجانبية للإفراط فى تناول مكملات أوميجا 3

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 10:00 م
عسر الهضم منها.. احذر من الآثار الجانبية للإفراط فى تناول مكملات أوميجا 3 اوميجا 3
كتبت فاطمة خليل

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أحماض أوميجا 3 الدهنية غنية بمجموعة من الفوائد لصحتك، لكن لها بعض الآثار الجانبية عند الإفراط في تناولها، في هذا التقرير نتعرف على الآثار الجانبية لأحماض أوميجا 3 الدهنية التي يجب أن تعرفها، بحسب موقع "هيلث شوت".

وأوميجا 3 دهون صحية تلعب دورًا محوريًا في دعم القلب والدماغ والمفاصل والصحة العامة من تعزيز الوظيفة الإدراكية إلى تخفيف الالتهاب.

ما أحماض أوميجا 3 الدهنية؟
 

الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة (PUFAs) هي فئة من الأحماض الدهنية التي تشمل أحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي يشار إليها أحيانًا بزيوت أوميجا 3 ، أو الأحماض الدهنية n-3 ، أو الأحماض الدهنية ω − 3. يعتمد فسيولوجيا البشر بشكل كبير على هذه الدهون الحيوية. - حمض اللينولينيك (ALA) وحمض الإيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) هي الأنواع الأساسية الثلاثة لأحماض أوميجا 3 الدهنية المهمة لصحة الإنسان.

عين الجمل والبذور هي أمثلة نموذجية للزيوت النباتية التي تحتوي على ALA ، والتي تشتق في الغالب من النباتات. من ناحية أخرى ، فإن EPA و DHA موجودان في الغالب في زيوت الأسماك والأسماك المشتقة من أنسجة الأسماك الزيتية.

هذه المصادر البحرية وفيرة في EPA و DHA وتزيد بشكل كبير من استهلاكنا اليومي من أحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية.

لقد وجدت الدراسات أن أجسامنا لا تستطيع إنتاج العناصر الغذائية الأساسية مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية بمفردها. تحتاج إلى الاعتماد على مصادر الغذاء الخارجية للحصول على ما يكفي من أحماض أوميجا 3 الدهنية مثل السلمون والتونة والسردين وزيت فول الصويا وبذور الكتان وبذور الشيا والجوز واللوز في نظامك الغذائي. يتم توفيرها أيضًا من خلال كبسولات زيت السمك المختلفة ، إلخ.

الآثار الجانبية لأحماض أوميجا 3 الدهنية
 

على الرغم من أن أحماض أوميجا 3 الدهنية صحية للغاية بالنسبة لك، إلا أن الكثير من هذه العناصر الغذائية يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية.

 وجدت دراسة نشرت في Stat Pearls أن أحماض أوميجا 3 الدهنية آمنة بشكل عام ، لكنها يمكن أن تؤدي إلى آثار جانبية حميدة مثل طعم السمك والإسهال والغازات والغثيان وآلام المفاصل وعسر الهضم والتجشؤ.

الاستهلاك الزائد من مكملات أوميجا 3 قد يؤدي إلى أعراض مثل الإسهال وعسر الهضم والانتفاخ والغثيان وتسمم الفيتامينات وتغير في المذاق وانزعاج في المعدة وصعوبة في حركة الأمعاء (البراز).

 


اثار جانبية للافراط في اوميجا 3

اوميجا 3

الافراط في مكملات اوميجا 3

مكملات اوميجا 3



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