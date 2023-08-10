أخصائية تغذية توضح أهمية تناول الشوفان

كتبت رانيا عامر

أثبتت الأبحاث، خلال السنوات الأخيرة، أن الشوفان غنى بالعناصر الغذائية المفيدة مثل الألياف والبروتين والمغنيسيوم والبوتاسيوم وأحماض أوميجا 3 الدهنية، ما أدى ذلك زيادة شعبيته بين الأشخاص نتيجة ما يحتويه من معادن وبروتين، ويتميز بمجموعة من الفوائد الصحية خاصة عند تناوله فى الصباح.

ومن جانبها قالت الدكتورة فيكتوريا تايلور أخصائية التغذية أن الشوفان، بغض النظر عن نوعه أو شكله أو حجمه، هو عبارة عن حبوب، تحتوى على ألياف قابلة للذوبان، وهذا وفقا لما نشره موقع إكسبريس البريطانى.

فوائد الشوفان الصحية

كما أوضحت الأخصائية أن الشوفان له فوائد صحية متعددة أهمها أنه يساعد على خفض مستويات الكوليسترول، إذا تم تناوله بانتظام، ما يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وأشارت الطبيبة إلى أنه من الأفضل إضافة حليب قليل الدسم أو ماء لخلطه مع الشوفان لتقليل السعرات الحرارية والدهون المشبعة، كما حذرت من النكهات التى تبدو صحية مثل التفاح والتوت تحتوى بشكل عام على السكريات المضافة، وتنصح بالامتناع عن إضافة السكر أو العسل إلى الشوفان، وبدلا من ذلك يمكن اختيار الفواكه والمكسرات.

كما أضافت الخبيرة أن حبوب الشوفان تساعد على خفض ضغط الدم وخفض مستويات الكوليسترول وتحسين مقاومة الإنسولين.

وفى ذات السياق تقترح مؤسسة القلب البريطانية (BHF) إضافة خيارات مثل الموز والزبيب، وجوزة الطيب،، والفراولة، والتوت، والكرز، وبذور الشيا، والقرفة، واللوز، والتمر وعين الجمل، والزنجبيل، وشرائح الكمثرى، وغيرها.

وأشار عدد من الباحثون بجامعة مانيتوبا، في كندا، إلى أن تناول الشوفان يقلل من خطر إصابة الشخص بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأظهرت الأبحاث باستمرار وجود علاقة إيجابية بين حبوب الشوفان الكاملة ومستويات الكوليسترول فى الدم.

ويمكن أن يؤدى خفض مستويات الكوليسترول فى الجسم إلى منع الأوعية الدموية من الضيق وانسدادها.