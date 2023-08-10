أخبار البورصة اليوم الخميس 10-8-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 10-8-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 1.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.202 تريليون جنيه.

إيقاف التداول على 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، وبنك التعمير والإسكان، وبي أي دي-البدر للبلاستيك، والدولية للأسمدة والكيماويات.

البورصة تخسر 3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 1.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.202 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 646.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 56.4 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.47% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.37%، والعرب على 5.15%، واستحوذت المؤسسات على 24.64% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.35%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 486.4 ألف جنيه، 48 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 17 مليون جنيه، 11.2 مليون جنيه، 935.2 ألف جنيه، 19.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 17710 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 21499 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 7413 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3579 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 5278 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 5400 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1362 نقطة.

وصعدت أسهم 32 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 90 شركة، ولم تتغير مستويات 81 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 350 ألف سهم، 160 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة ركاز القابضة للاستثمارات المالية 3840 سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية عدد 115 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بالشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب 18 سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من شركات البورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023، وحققت شركة طاقة عربية، إيرادات بلغت 6.2 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 4.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 29%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة والحقوق غير المسيطرة 167.3 مليون جنيه مقارنة مع 192.4 مليون جنيه بنسبة انخفاض 13%.

وحققت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، إيرادات بلغت 441.1 مليون جنيه مقابل 294.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 49.88%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 259.5 مليون جنيه مقارنة مع 104.3 مليون جنيه بنسبة نمو 148.9%.

وحققت شركة مصر للفنادق، إيرادات بلغت 976 مليون جنيه مقابل 525.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 85.6%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 819.8 مليون جنيه مقارنة مع 350.6 مليون جنيه بنسبة نمو 138.4%.