أخبار × 24 ساعة.. التعليم: حظر تحويلات طلاب المرحلة الثانوية إلا بقرار من الوزارة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.
التعليم: امتحانات الثانوية العامة دور ثان بنفس رقم جلوس الدور الأول
التموين: التخفيضات فى الأوكازيون الصيفى تتراوح بين 20 إلى 50%
الرعاية الصحية: إجراء 4500 عملية وتدخل جراحى بمستشفيات جنوب سيناء بتقنيات عالمية
التعليم: حظر تحويلات طلاب المرحلة الثانوية إلا بقرار من الوزارة
التموين تحدد ضوابط جديدة لتداول الأرز الحر فى الأسواق.. اعرف التفاصيل
"البيئة" تبحث مع "الصحة" استبدال التكنولوجيات المستخدمة فى تدوير المخلفات الطبية
الزراعة تتابع البرامج البحثية وإكثارات التقاوى والغربلة بمحطة بحوث الجميزة
وزير الصحة يوقع مذكرة تفاهم مع مركز جوستاف روسى الفرنسى بشأن علاج الأورام
"الزراعة" تصدر العدد الثامن من مجلتها الشهرية "MALR" بعنوان "أفريقيا بالمصرى"
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