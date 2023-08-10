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أخبار × 24 ساعة.. التعليم: حظر تحويلات طلاب المرحلة الثانوية إلا بقرار من الوزارة

الخميس، 10 أغسطس 2023 12:02 ص
أخبار × 24 ساعة.. التعليم: حظر تحويلات طلاب المرحلة الثانوية إلا بقرار من الوزارة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها. 

التعليم: امتحانات الثانوية العامة دور ثان بنفس رقم جلوس الدور الأول
 
التموين: التخفيضات فى الأوكازيون الصيفى تتراوح بين 20 إلى 50%
 
الرعاية الصحية: إجراء 4500 عملية وتدخل جراحى بمستشفيات جنوب سيناء بتقنيات عالمية
 
التعليم: حظر تحويلات طلاب المرحلة الثانوية إلا بقرار من الوزارة
 
التموين تحدد ضوابط جديدة لتداول الأرز الحر فى الأسواق.. اعرف التفاصيل
 
"البيئة" تبحث مع "الصحة" استبدال التكنولوجيات المستخدمة فى تدوير المخلفات الطبية
 
الزراعة تتابع البرامج البحثية وإكثارات التقاوى والغربلة بمحطة بحوث الجميزة
 

 


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