اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 أغسطس 2023 01:00 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية تقارير مصرية

"البيئة" تبحث مع "الصحة" استبدال التكنولوجيات المستخدمة فى تدوير المخلفات الطبية

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 10:00 م
"البيئة" تبحث مع "الصحة" استبدال التكنولوجيات المستخدمة فى تدوير المخلفات الطبية وزارة البيئة -أرشيفية
كتبت منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بعد نجاح وزارة البيئة خلال الفترة الماضية فى العمل على منظومة المخلفات الصلبة وإنتاج الطاقة منها، والبدء فى تنفيذ أول مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات الصلبة بالمنطقة الصناعية فى أبو رواش بمحافظة الجيزة، تسعى بالتوازى مع ذلك لتطوير التكنولوجيا الخاصة بالنفايات والمخلفات الطبية بالتعاون  مع وزارة الصحة.
 
وبدأت البيئة فى تنفيذ برنامج تدريبي لمسئولي إدارة مخلفات الرعاية الصحية، من العاملين فى المنشآت الصحية على مستوى المحافظات، من خلال تعريف حوالى 1200 متدرب من كافة المحافظات بمفهوم الإدارة البيئية المتكاملة بمنشآت الرعاية الصحية.
 
وأكدت وزارة البيئة فى تقرير صادر عنها مؤخرا، أنه خلال هذه الفترة تعمل وزارة البيئة بالتعاون أيضا مع وزارة الصحة فى استبدال التكنولوجيات المستخدمة فى تدوير المخلفات الطبية داخل المستشفيات إلى تكنولوجيات أكثر تطورا، وعمل منظومة لاشراك القطاع الخاص للتخلص من المخلفات الطبية، من أجل دعم نظم التخلص الآمن من المخلفات المعدية والكيماوية الخطرة، وذلك وفقا لمتطلبات قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020.
 
كما أشار التقرير إلى انه تعمل أيضا وزارة البيئة على تدريبات الصحة والسلامة المهنية داخل المنشآت الصحية،  والتشديد على ضرورة منع استخدام الأجهزة المحتوية على مادة الزئبق، وفقا لاتفاقية ميناماتا الدولية التي تحظر استخدام أي أجهزة تحتوي على مادة الزئبق لخطورته على كافة الكائنات بالمنظومة البيئية.

المخلفات

مواقع تراكم المخلفات

مؤتمر المناخ

رفع المخلفات

المخلفات الصلبة



الموضوعات المتعلقة

15 معلومة اعرفها عن مهام وحدة الاستثمار البيئى والمناخ بوزارة البيئة

الخميس، 27 أبريل 2023 02:00 ص

رانيا المشاط تلتقى وزير البيئة العراقى لبحث تعزيز التعاون المشترك

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 01:17 م

بروتوكول تعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة البيئة لدعم الصناعة الخضراء

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 12:48 م

وزير البيئة تعرض ملامح تعزيز الحكومة للاقتصاد الدوار للاستفادة من الموارد الطبيعية

الإثنين، 10 أبريل 2023 09:54 ص

10 معلومات اعرفها عن وحدة الاستثمار البيئى والمناخ بوزارة البيئة

الأربعاء، 29 مارس 2023 03:00 ص

إطلاق وحدة الاستثمار البيئى والمناخ بوزارة البيئة

الثلاثاء، 21 مارس 2023 12:58 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة