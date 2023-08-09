"البيئة" تبحث مع "الصحة" استبدال التكنولوجيات المستخدمة فى تدوير المخلفات الطبية

كتبت منال العيسوى

بعد نجاح وزارة البيئة خلال الفترة الماضية فى العمل على منظومة المخلفات الصلبة وإنتاج الطاقة منها، والبدء فى تنفيذ أول مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات الصلبة بالمنطقة الصناعية فى أبو رواش بمحافظة الجيزة، تسعى بالتوازى مع ذلك لتطوير التكنولوجيا الخاصة بالنفايات والمخلفات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة.

وبدأت البيئة فى تنفيذ برنامج تدريبي لمسئولي إدارة مخلفات الرعاية الصحية، من العاملين فى المنشآت الصحية على مستوى المحافظات، من خلال تعريف حوالى 1200 متدرب من كافة المحافظات بمفهوم الإدارة البيئية المتكاملة بمنشآت الرعاية الصحية.

وأكدت وزارة البيئة فى تقرير صادر عنها مؤخرا، أنه خلال هذه الفترة تعمل وزارة البيئة بالتعاون أيضا مع وزارة الصحة فى استبدال التكنولوجيات المستخدمة فى تدوير المخلفات الطبية داخل المستشفيات إلى تكنولوجيات أكثر تطورا، وعمل منظومة لاشراك القطاع الخاص للتخلص من المخلفات الطبية، من أجل دعم نظم التخلص الآمن من المخلفات المعدية والكيماوية الخطرة، وذلك وفقا لمتطلبات قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020.