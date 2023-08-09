الزراعة تتابع البرامج البحثية وإكثارات التقاوى والغربلة بمحطة بحوث الجميزة

كتب: أسماء نصار

نفذ الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية يرافقة وكلاء المعهد ورؤساء أقسام المحاصيل الصيفية وعدد من الباحثين جولة على البرامج البحثية، وإكثارات التقاوى ومحطة الغربلة بمحطة بحوث الجميزة بالغربية، للوقوف على حالة البرامج البحثية والإكثارت للاطمئنان على إعداد التقاوى للموسم الشتوى.

وأفاد "خليل" أن الحالة العامة للبرامج ممتازة وأنه بناء على تعليمات الوزير بأهمية إعادة النظر فى حزمة التوصيات الفنية، تم تنفيذ تجارب مواعيد زراعة على المحاصيل المختلفة الصيفية للوصول إلى أفضل موعد للزراعة فى ظل التغيرات المناخية المتوالية.

وشدد خليل على الانتهاء من إعداد تقاوى الموسم الشتوى قبل موسم الزراعة بوقت كبير.



جانب من الزيارة



جانب من زيارة وفد الزراعة