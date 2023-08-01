8 فوائد صحية للسردين يجب معرفتها

كتبت ميرفت رشاد

السردين من الأسماك الدهنية الشهيرة التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، هو مصدر جيد للكالسيوم والعديد من العناصر الغذائية الأخرى الواقية للقلب والتي تضمن صحة القلب الجيدة وتحافظ على ضغط الدم، ويعتبر السردين غير مكلف مقارنة بأنواع الأسماك الأخرى، نظرًا لغناها الغذائي، فإن دمج السردين في مدخولك الغذائي قد يكون خيارًا صحيًا لتناول الطعام، وإليك فوائد تناول السردين، وفقًا لما نشره موقع "pinkvilla".

8 فوائد لتناول السردين

غني بالكالسيوم

محتوى الكالسيوم في 100 جرام من السردين يساوي الكالسيوم الموجود في 400 مل من الحليب وبالتالي ، فإن تناول 2-3 حصص من السردين أسبوعيًا قد يكون خيارًا جيدًا لأولئك الذين يبحثون عن بدائل لاستهلاك الحليب. قد يستفيد الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز أيضًا من تضمين السردين في وجباتهم.

مفيد لارتفاع ضغط الدم

السردين غني بالأحماض الأمينية ، مثل الأرجينين والتورين ، وكلاهما فعال لمقاومة الأنسولين والقلب ، إن تناول السردين مرتين على الأقل في الأسبوع قد يمنع ارتفاع ضغط الدم والإجهاد التأكسدي ، خاصة عند كبار السن ، إذا كان قلقك هو ارتفاع ضغط الدم، فيمكنك أيضًا تجربة تضمين السردين في وجباتك.

نسبة عالية من البروتين

السردين مصدر جيد للبروتين ويحتوي على بروتينات سهلة الهضم تحتوي على جميع الأحماض الأمينية نظرًا لغناها بالبروتين ، فهي مفيدة للصحة الجسدية والعقلية بما في ذلك الحد من أمراض القلب التاجية والسكتات الدماغية.

مضاد للالتهابات

يحتوي السردين على نسبة عالية من دهون أوميجا 3 ولها خصائص مضادة للالتهابات وكذلك مضادات الأكسدة التي تعزز سيولة الغشاء، وتزيد من عدد مستقبلات الأنسولين .

يحسن مستويات الكوليسترول

أثبت زيت السردين والسردين فعاليتهما في تحسين مستويات الكوليسترول ،إذا كنت تعاني من مشكلة الكوليسترول ، فإن السردين خيار صحيا.

السيطرة على السمنة

نظرًا لغناه بالأحماض الأمينية الأساسية ، فقد يساهم السردين في إنقاص الوزن وتقليل الدهون ، وبالتالي تقليل المضاعفات المرتبطة بالسمنة ،يعد تناول السردين خيارًا غذائيًا صحيًا يجب اتخاذه.

غني بالبوتاسيوم

يعتبر السردين مصدرًا مهمًا للبوتاسيوم بصرف النظر عن تطبيعBP ، فإنه يعتبر أيضًا فعالًا في تحفيز استرخاء العضلات الوعائي، ويعد مصدرًا جيدًا آخر للبوتاسيوم.

غني بالحديد

يحتوي السردين على كمية كبيرة من الحديد أعلى من محتوى الحديد في معظم الأسماك التي يتم استهلاكها بشكل شائع وكذلك اللحوم لهذا السبب، يعتبر السردين فعالاً للأشخاص الذين لا يرغبون في تناول اللحوم، يعتبر السردين مفيدًا جدًا في إدارة أمراض القلب التاجية وفشل القلب وارتفاع ضغط الدم الرئوي بالإضافة إلى الأمراض المزمنة الأخرى.