7 طرق طبيعية للحصول على كبد صحى والوقاية من الأمراض

كتبت فاطمة خليل

نصائح لكبد صحى.. 1- اتباع نظام غذائى صحى الكبد هو أحد الأعضاء التى تمتلك أكثر الوظائف حيوية فى الجسم، وفى هذا التقرير نتعرف على 7 طرق طبيعية للحصول على كبد صحى والوقاية من أمراض الكبد بحسب موقع هيلث شوت. ما تأكله له تأثير مباشر على كيفية استجابة جسمك للأشياء، يجب أن تتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بالألياف (الحبوب الكاملة والأرز والحبوب والفواكه الطازجة والخضراوات). 2- الحفاظ على وزن صحى زيادة الوزن أو السمنة تجعلك عرضة للإصابة بأمراض الكبد مثل الكبد الدهنى أو مرض الكبد الدهنى غير الكحولى.



3- ممارسة الرياضة بانتظام النشاط البدني المنتظم ضروري للحفاظ على وزن صحي وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض غير مرغوب فيها، تقلل التمارين من الضغط الواقع على الكبد وتعطيك دفعة من الطاقة، حاول ممارسة التمارين الرياضية لمدة 150 دقيقة على الأقل كل أسبوع للوقاية من أمراض الكبد.



4- احصل على التطعيم التطعيمات متاحة للوقاية من عدوى التهاب الكبد A والتهاب الكبد B، يمكن تطعيم الناس من جميع الفئات العمرية، بما في ذلك الأطفال، ضد هذا المرض، ومع ذلك لا توجد لقاحات ضد التهاب الكبد سي.



5- تجنب الأدوية غير الضرورية إذا كان لديك عادة تناول المسكنات في اللحظة التي تصاب فيها بالصداع أو آلام المعدة، استشر الطبيب أولاً لتجنب تناول الأدوية غير الضرورية، في بعض الأحيان يمكن للعلاجات الطبيعية أيضًا أن تهدئ من الألم، على أي حال كن حذرًا بشأن الأدوية التي تُصرف دون وصفة طبية والمكملات العشبية لتجنب تلف الكبد.



6- اغسل يديك هل تعلم أن التهاب الكبد B ينتشر عند تناول الطعام أو شرب الماء بأيدي ملوثة؟ من أفضل الطرق لإبعاد الجراثيم غسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل. افعل ذلك دون أن تفشل قبل تغيير الحفاض وبعد استخدام الحمام وقبل تحضير الطعام.