ماذا يحدث لجسمك عند ارتفاع الكوليسترول داخل جسمك؟

كتبت إيناس البنا

الكوليسترول مادة دهنية وشمعية توجد في الدم، معظم الكوليسترول الموجود داخل الدم يصنعه الكبد والباقي يأتي من النظام الغذائي الذي يتبعه المرء، وينتقل الكوليسترول في الدم مجمعة في حزم تسمى البروتينات الدهنية.

إذا لم تتم السيطرة عليه وفقًا لموقع "healthsite"، فمع مرور الوقت يمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول الضار LDL إلى تلف الشرايين بشدة، والتسبب في أمراض القلب الخطيرة، وزيادة خطر الإصابة بسكتة دماغية.

لتجنب مثل هذه المضاعفات الصحية، يجب على المرء التأكد من أنه يقوم بفحص مستويات الكوليسترول بانتظام وبذل قصارى جهده للحفاظ على مستويات الكوليسترول السيئ تحت السيطرة.

بعض النصائح السهلة للتحكم في الكوليسترول السيئ وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب هي - إدارة النظام الغذائي، وممارسة الرياضة بانتظام ، وتعديلات نمط الحياة ، والأدوية، يمكن أن تساعد هذه النصائح المنزلية السهلة في تقليل آثار أمراض القلب وتحسين نوعية الحياة.

ما هو مستوى الكولسترول الطبيعي؟

مستويات الكوليسترول الضار LDL الطبيعي للبالغين هي كما يلي:

الأمثل: أقل من 100 مجم / ديسيلتر (يجب على أي شخص يعاني من مرض السكري أو أمراض القلب الحفاظ على هذا المستوى).

قريب من المستوى الأمثل: 100 إلى 129 مجم / ديسيلتر

النطاق عالي الخطورة: 130 إلى 159 مجم / ديسيلتر

مرتفع: 160 إلى 189 مجم / ديسيلتر

مرتفع للغاية: 190 مجم / ديسيلتر أو أكثر

ماذا يحدث عندما تعبر مستويات الكوليسترول 200؟

يمكن أن يتراكم كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة في الشرايين ، مما يؤدي إلى انسدادها وتقليل مرونتها ، عندما يفرز الجسم الكثير منه. تصلب الشرايين (تصلب الشرايين) هو المصطلح الطبي لهذه الحالة بالذات. عندما يكون هناك انسداد في الشرايين ، يعيق تدفق الدم الطبيعي، مما يزيد من صعوبة ضخ القلب وعمله. يمكن أن يؤدي تراكم الكثير من الكوليسترول إلى تكوين البلاك، مما يؤدي إلى تفاقم أمراض القلب مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

عندما يكون مستوى الكوليسترول في الدم أكثر من المعتاد في دمنا ، فهناك دائمًا احتمال أن يدخل إلى جدار الشرايين ويسبب الدهون، وهذا بدوره سيبدأ عملية تصلب الشرايين، وهذا يعني تراكم الدهون.

الكوليسترول والمواد الأخرى الموجودة حول الجدران الداخلية والوسطى للشرايين، ويسد جدار الشرايين تدريجيًا، وهذا ما يُعرف طبياً باسم اللويحة المتصلبة، وفي النهاية تزيد اللويحة من الانسداد وتسبب نقص تروية الشريان التاجي في وجود الطبقة الدهنية. هو داخل القلب ، فإنه يسبب نوبة قلبية ، وإذا كان داخل شريان الدماغ فإنه يسبب جلطة ، وإذا كان في الكلى فإنه يسبب تلف الكلى ، وإذا كانت في الشريان، جانب الساق ثم يسبب بعض المشاكل في الساق وفي بعض الأحيان الغرغرينا أيضًا".

ارتفاع الكوليسترول موجود دائمًا وهو عامل إشكالي كبير، ولكن ليس كل مريض لديه مستوى مرتفع من الكوليسترول سيواجه نفس العواقب، لأن بعض العواقب تعتمد على عوامل الخطر الأخرى مثل وجود مرض السكري ، والتدخين ، وقلة النشاط البدني، والخلفية الوراثية، وغيرها، وبالتالي فإن تأثير الكوليسترول مهم بشكل كبير في وجود عوامل الخطر التراكمية. اتباع أسلوب حياة صحي، واستهلاك الكثير من الفاكهة والخضروات مع الألياف القابلة للذوبان ، ويمكن أن يساعد تناول الملح والكحول المحدود في موازنة مستوى الكوليسترول لفترة أطول ".

يمكن أن يؤثر ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم على دماغك

بينما تحتاج إلى بعض الكوليسترول ليعمل عقلك بشكل صحيح ، فإن الإفراط في تناوله في الدم يمكن أن يكون ضارًا ويسبب مشاكل صحية خطيرة داخل جسمك.

يمكن أن يتسبب انسداد تدفق الدم الناجم عن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الشرايين في حدوث سكتات دماغية يمكن أن تلحق الضرر بمناطق معينة من الدماغ وتسبب فقدان الذاكرة وضعف الحركة وصعوبة التحدث والبلع ، من بين أعراض أخرى.

الكثير من الكوليسترول السيئ يمكن أن يضر بالجهاز الهضمي

إنتاج الصفراء وهو سائل يساعد في الهضم وامتصاص العناصر الغذائية في الأمعاء ، يتطلب الكولسترول في الجهاز الهضمي، ومع ذلك ، إذا كانت العصارة الصفراوية تحتوي على الكثير من الكوليسترول ، فإن الفائض يتبلور إلى حصوات صلبة في المرارة . قد تكون حصوات المرارة يسبب ألما شديدا .