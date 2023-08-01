100 يوم صحة بالأقصر.. فحص ودعم أهالى مراكز الشباب والكنائس فى المدن.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور طاهر أيوب وكيل الوزارة، استمرار العمل على قدم وساق فى فعاليات حملة 100 يوم صحة ، حيث وصلت الحملات ليومها السادس والثلاثون بزيارة مقر شركة كهرباء البياضية (إدارة البياضية)، ومكتب صحة الأقصر، حيث تم الكشف عن الضغط والسكر والاعتلال الكلوي وصحة المرأة، ضمن الحملة التى يتم تنظيمها برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ويقول وكيل وزارة الصحة بالأقصر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه يتم عبر حملة 100 يوم صحة تقديم فحوصات طبية مجانية ودورات وندوات توعوية للسيدات والرجال، ضمن حرص الدولة المصرية على الارتقاء والنهوض بالمبادرات والخدمات الصحية المقدمة من خلال وحدات الرعاية الأولية والعيادات المتنقلة وعيادات صحة المرأة والفرق الطبية المتنقلة في جميع محافظات الجمهورية، حيث تم بالحملة فحص ودعم الأهالي داخل وحدة الزينية قبلي (إدارة الزينية)، وتم الكشف عن الضغط والسكر والاعتلال الكلوي وفحص الثدي، كما تمت زيارة كنيسة بالزينية بحري التابعة لـ(إدارة الزينية)، وتمت زيارة مركز شباب البياضية (إدارة البياضية).

وأكد الدكتور طاهر أيوب، على إنه خلال فعاليات الحملة بالأيام الماضية، قدمت الدكتورة ياسمين السيد صادق مسئولة الحملة، ندوات لدعم السيدات أيضاً داخل منطقة الكرنك الجديد بإدارة بندر الأقصر، وكذلك الوحدة الصحية بالمطاعية بإدارة البياضية، ووحدة الرياينة الصحية، ووحدة الرزيقات الصحية بمدينة أرمنت، بجانب وحدة المدامود الصحية بمدينة الزينية، حيث تحدثت خلالها عن أهمية وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول، ومردود تنظيم الأسرة على صحة الأم والطفل، وتحدثت آيات محمد مسؤولة الإعلام بالإدارة، عن فحص الثدي وقدمت كل الشكر والتقدير لنادي الشباب والرياضة بأصفون وجمعية الخير والبركة بالقرايا، وإشراف من وحده السكان بالأقصر، حيث يتم خلال الحملة تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وخدمات دعم صحة المرأة والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، والكشف عن سوء التغذية الأنيميا بين الأطفال والعديد من الخدمات الطبية الأخرى.